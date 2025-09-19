Logo

Процурио садржај - Камала Харис ударила по Бајдену

Фото: Tanjug/AP/Andrew Harnik

Бивша потпредсједница САД Камала Харис открила је у својим мемоарима "107 дана" да је била "љута и разочарана" након телефонског позива бившег америчког предсједника Џозефа Бајдена, свега неколико сати пред њену предсједничку дебату против Доналда Трампа.

У књизи, коју је прије објављивања сљедеће недјеље набавио Гардијан, наводи се да јој је Бајден тада пренио да моћни сарадници његовог брата одбијају да је подрже, јер је "говорила лоше ствари о њему".

Харис пише да није разумјела зашто је Бајден у том тренутку оптерећивао причама о "моћним брокерима из Филаделфије", док се она спремала за кључну дебату. У мемоарима Харис је изнијела и друге критике на рачун Бајдена, укључујући, како је навела, његову несигурност у комуникацији о праву на абортус након одлуке Врховног суда 2022. године, али и ''слабости током кампање, попут честих вербалних посртаја и лошег наступа током дебате''.

bajden

Свијет

Ово су први снимци Бајдена након операције: На глави има велики ожиљак

Харис је навела да је осјећала да су је Бајденови сарадници често маргинализовали, да су јој давали "немогуће задатке" и ускраћивали јој заслуге за успјехе. Њена фрустрација, написла је, постала је очигледна и њеном супругу, Дагу Емхофу, који је у једном тренутку оцијенио да су тек накнадно схватили да је она њихов адут.

Бајден је на крају, 21. јула, одустао од предсједничке трке и подржао Камалу Харис. Њени савјетници савјетовали су је да се дистанцира од њега, али је, како признаје, тешко поднијела ријечи најближих сарадника да људи мрзе Џозефа Бајдена.

У књизи Харис описује и тренутке напетости са првом дамом Џил Бајден, као и расистичке нападе Доналда Трампа током кампање, пише Гардијан. Она је, међутим, истакла да је одбијала да насједне на Трампове провокације.

(б92)

Тагови:

Камала Харис

Џозеф Бајден

knjiga

Gardijan

