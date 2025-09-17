Амбасада Велике Британије у БиХ: Напади на српске повратнике неприхватљиви, одговорни да дјелују

17.09.2025
18:14
Коментари:0
Свако застрашивање повратника или мањинских заједница је неприхватљиво и одговорне власти морају дјеловати како би се напади спријечили, речено је Срни у Амбасади Велике Британије у БиХ.
На упит Срне поводом све чешћих напада на Србе и српску имовину у Федерацији БиХ, из британске Амбасаде је речено да се стабилна и просперитетна БиХ може изградити само на темељу поштовања, сарадње и заједничких вриједности.
- Став Уједињеног Краљевства је јасан и конзистентан - наведено је из Амбасаде.
У Федерацији БиХ учестали су напади на српске повратнике, њихову имовину и светиње.
Колона са ратним симболима и застрашујућим узвицима уз које су вршена ритуална убиства Срба одсијецањем главе прошла је кроз српска повратничка села у општини Босански Петровац гдје је, 14. септембра, обиљежавано 30 година од "ослобођења" те крајишке општине.
Неколико дана раније, 11. септембра, на православном гробљу у селу Печуј, два километра од центра Зенице, уништено је 60 надгробних споменика.
Још није утврђено ко је поломио крстове, међу којима су поједини стари више од 150 година, што говори о вјековном присуству Срба на тим просторима.
