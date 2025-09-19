Хорор у Загребу: Радник обезбјеђења силовао азилаткињу у прихватном центру

19.09.2025
Полиција је ухапсила 62-годишњег радника обезбјеђења осумњиченог за силовање азиланткиње у загребачком прихватном центру Порин.
Према сазнањима РТЛ-а, жену из Киргистана силовао је радник обезбјеђења у загребачком прихватилишту за тражиоце азила Порин.
Исти извор наводи да то није први случај силовања у овом центру.
Из полиције је потврђено да су провели криминалистичку истрагу над овим мушкарцем због силовања жене са статусом тражиоца међународне заштите у Хрватској.
Полицијски службеници су осумњиченог мушкарца предали притворском надзорнику и поднијели извјештај надлежном државном тужилаштву, преноси Срна.
