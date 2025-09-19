Logo

Хорор у Загребу: Радник обезбјеђења силовао азилаткињу у прихватном центру

19.09.2025

20:59

Коментари:

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Полиција је ухапсила 62-годишњег радника обезбјеђења осумњиченог за силовање азиланткиње у загребачком прихватном центру Порин.

Према сазнањима РТЛ-а, жену из Киргистана силовао је радник обезбјеђења у загребачком прихватилишту за тражиоце азила Порин.

Исти извор наводи да то није први случај силовања у овом центру.

Дан српског јединства

Република Српска

Дан српског јединства: Обиљежавање заједничких догађаја Српске и Србије

Из полиције је потврђено да су провели криминалистичку истрагу над овим мушкарцем због силовања жене са статусом тражиоца међународне заштите у Хрватској.

Полицијски службеници су осумњиченог мушкарца предали притворском надзорнику и поднијели извјештај надлежном државном тужилаштву, преноси Срна.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

Силовање

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Дан српског јединства: Обиљежавање заједничких догађаја Српске и Србије

Република Српска

Дан српског јединства: Обиљежавање заједничких догађаја Српске и Србије

2 ч

0
Одржана генерална проба војне параде ''Снага јединства''

Србија

Одржана генерална проба војне параде ''Снага јединства''

2 ч

0
Преслатки дјечак у српској цркви "украо" шоу на вјенчању родитеља

Друштво

Преслатки дјечак у српској цркви "украо" шоу на вјенчању родитеља

2 ч

0
Нада Топчагић проговорила о трагедији на Јахорини

Сцена

Нада Топчагић проговорила о трагедији на Јахорини

2 ч

0

Више из рубрике

Детаљи хорора у вртићу: Васпитачица затварала и тукла дјецу

Регион

Детаљи хорора у вртићу: Васпитачица затварала и тукла дјецу

10 ч

0
Жена возила без прекршаја од 1995. године, па добила награду полиције

Регион

Жена возила без прекршаја од 1995. године, па добила награду полиције

11 ч

0
Празне полице у маркетима: Грађани забринути због несташице јаја

Регион

Празне полице у маркетима: Грађани забринути због несташице јаја

13 ч

0
Албански парламент

Регион

Хаос у албанском парламенту због АИ министарке

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Током наступа добио језиву поруку, али храбро наставио да пјева: То му је био крај

22

44

Падају цијене: Трамп оком, нафташи скоком

22

34

Страшно невреме погодило Турску: Таласи високи и до два метра уништили плажу

22

20

Ове грешке у Њемачкој вас могу коштати и до 50.000 евра

22

18

Судар бродова у Босфорском мореузу, повријеђено 8 особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner