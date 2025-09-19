Logo

Одржана генерална проба војне параде ''Снага јединства''

Извор:

АТВ

19.09.2025

20:39

Коментари:

0

У Београду одржана генерална проба војне параде "Снага јединства", која ће се одржати сутра. Вјежби су присуствовали министар одбране Братислав Гашић и начелник Генералштаба Војске Србије, генерал Милан Мојсиловић.

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да се војна парада не организује због дневно-политичких потреба већ због показивања снаге као одвраћајућег фактора за сваког потенцијалног агресора, како бисмо сачували мир, и поручио да Србију данас у свијету нико не може да прегази.

nada topcagic sc yt

Сцена

Нада Топчагић проговорила о трагедији на Јахорини

Истакао је да Србија није данас само другачија по много већим платама и пензијама, нити само по много већој километражи аутопутева или пруга већ су и наша армија и полиција неупоредиво опремљеније.

Министар одбране Братислав Гашић казе да је све спремно за војнy парадy "Снага јединства" у Београду. Биће представљено 19 нових средстава. Гашић каже да је у протеклих 10 година учињено много да Војска Србије добије нова средства.

вријеме-вруће

Друштво

Враћа се љето, за викенд и преко 30 степени

Војна парада "Снага јединства" у оквиру обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе. Пуковник и историчар Милоје Пршић сматра да је војска један од најважнијих стубова сваке државе, наводећи да су за Србију најављена формирања војних савеза појединих земаља у региону за Србију упозорење.

Подијели:

Тагови:

војна парада

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нада Топчагић проговорила о трагедији на Јахорини

Сцена

Нада Топчагић проговорила о трагедији на Јахорини

2 ч

0
Ево зашто је Миљана Кулић спопала Филипа Ђукића! Има дебео разлог

Сцена

Ево зашто је Миљана Кулић спопала Филипа Ђукића! Има дебео разлог

3 ч

0
Халид Бешлић пјевач

Сцена

Халид испричао анегдоту: ''Овако су се некада снимале пјесме''

3 ч

0
Пољаци поново у страху због руских авиона: Нарушена зона безбједности

Свијет

Пољаци поново у страху због руских авиона: Нарушена зона безбједности

3 ч

0

Више из рубрике

Отварају се "бечка врата": Стиже поларни вртлог

Србија

Отварају се "бечка врата": Стиже поларни вртлог

3 ч

0
Ово је таксиста кога су насмрт претукли, ухапшен глумац и његов брат

Србија

Ово је таксиста кога су насмрт претукли, ухапшен глумац и његов брат

4 ч

0
policija kosovo

Србија

Унук покушао да убије баку, завршио на неуропсихијатрији

5 ч

0
Таксиста претучен на смрт! Учествовала двојица браће, један од њих је глумац

Србија

Таксиста претучен на смрт! Учествовала двојица браће, један од њих је глумац

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Током наступа добио језиву поруку, али храбро наставио да пјева: То му је био крај

22

44

Падају цијене: Трамп оком, нафташи скоком

22

34

Страшно невреме погодило Турску: Таласи високи и до два метра уништили плажу

22

20

Ове грешке у Њемачкој вас могу коштати и до 50.000 евра

22

18

Судар бродова у Босфорском мореузу, повријеђено 8 особа

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner