У Београду одржана генерална проба војне параде "Снага јединства", која ће се одржати сутра. Вјежби су присуствовали министар одбране Братислав Гашић и начелник Генералштаба Војске Србије, генерал Милан Мојсиловић.
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да се војна парада не организује због дневно-политичких потреба већ због показивања снаге као одвраћајућег фактора за сваког потенцијалног агресора, како бисмо сачували мир, и поручио да Србију данас у свијету нико не може да прегази.
Истакао је да Србија није данас само другачија по много већим платама и пензијама, нити само по много већој километражи аутопутева или пруга већ су и наша армија и полиција неупоредиво опремљеније.
Министар одбране Братислав Гашић казе да је све спремно за војнy парадy "Снага јединства" у Београду. Биће представљено 19 нових средстава. Гашић каже да је у протеклих 10 година учињено много да Војска Србије добије нова средства.
Војна парада "Снага јединства" у оквиру обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе. Пуковник и историчар Милоје Пршић сматра да је војска један од најважнијих стубова сваке државе, наводећи да су за Србију најављена формирања војних савеза појединих земаља у региону за Србију упозорење.
