Ево зашто је Миљана Кулић спопала Филипа Ђукића! Има дебео разлог

Извор:

Курир

19.09.2025

20:22

Ево зашто је Миљана Кулић спопала Филипа Ђукића! Има дебео разлог
Фото: Printscreen/Youtube

Жели да се освети Анити

Након што је Миљана Кулић пред свима размјењивала њежности са Филипом Ђукићем, сад се огласила њена мајка Марија, видно згрожена кћеркиним понашањем.

Марија Кулић тврди да Миљану Ђукић уопште не занима већ да се преко њега свети Анити Станојловић због афере коју је имала са Лазаром Чолићем Золом.

Елита 9

Сцена

Елита 9: Ово су учесници, међу њима и младић из Српске

- Анита Станојловић се забавља са Филипом Ђукићем, а прије њега је била са Золом. Заправо, Зола је преварио Миљану са Анитом у ријалитију. Због тога је Миљана била са Ђукићем, да врати Анити. Она је таква, себе ће да осрамоти само да врати мило за драго. Не заборавља такве ствари. У сваком случају мени је то одвратно - каже Марија Кулић за Информер и додаје да Зола неће добити хонорар већи од 2.000 евра недјељно.

Елита 9

Сцена

Починила кривично дјело, па побјегла у Елиту

"Тражи 6.000 евра? Нема од тога ништа, нико му неће дати толики хонорар. Не вриједи он толико. Он се качи на Миљанино име да би ушао у ријалити јер напољу не може да заради ни 1.500 евра, посао нема, тамо рекламира неке клубове за неку сићу. Видјећете да ће ући за 2.000 евра."

Марија не би вољела да се Миљана помири са Золом

Иако Зола увелико преговара за улазак у ''Елиту'', Марија истиче да не би вољела да га види на вратима Бијеле куће.

"Не бих вољела да Зола уђе и да се поново залијепи за њега. Знам да се он дрогира. Од дроге је ослабио, а не од чајева и таблета. Миљана га цијело љето није спомињала. Раније је стално причала о њему и звала га је, али сада је ништа није занимало. Не знам што се враћа на причу о њему, не знам ни да ли је она тражила да га уведу", каже Марија за Информер и открива да у вези Зола уцјењује Миљану.

Елита 9

Сцена

Учесници ''Елите'' пукла силиконска задњица, она панично устала: "Морам на ушивање"

"Зола Миљани не треба, она када је у вези, престане да коментарише ситуације у ријалитију, гледа само свој однос. Зола њу уцјењује, говори јој: ''Ако хоћеш да будеш са мном немој да коментаришеш''. Уцењује је да се он не би свађао са људима. Они су милион пута покушавали и то никада неће да успје. Ако уђе он ће да искористи причу, а послије кад изађу неће да јој се јави. Њој је најбоље кад је сама и најбоље коментарише кад је сама", закључује Кулићка.

(Курир)

