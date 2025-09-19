Силвестер Сталоне у шоку због Трампове одлуке: "То још не могу да схватим"

Извор:
Легендарни Силвестер Сталоне један је од добитника престижног признања Кенеди центра, чији је први човјек Доналд Трамп.
Силвестер Сталоне је и даље у шоку након што је добио награду Кенеди центра за посао који би "радио бесплатно" да је морао.
Легендарни глумац рекао је за Фокс њуз да није ни у сну помислио да ће добити ову престижну награду.
"Покушавам да то опишем ријечима. То је такав шок, то је нешто што никада нисам очекивао. А сада не знам шта да радим", рекао је.
Сталоне је објаснио да је у процесу писања књиге "Како се Роки догодио: Од 1969. до Оскара" и да се враћа у прошлост, сећајући се свих "лудила" која су произашла из снимања чувених филмова "Роки".
"Када добијете ову част од Кенеди центра, то је нешто што још увијек, у овим годинама, не могу да схватим да заправо добијате награду за оно што радите, а што бисте радили бесплатно. Знате шта мислим? Имао сам толико среће. Био сам благословен. И уз то, даћете ми чоколадни куп? Исусе", рекао је Сталоне.
У августу је предсједник Доналд Трамп објавио звијезде које ће бити почаствоване на дуго очекиваној церемонији у децембру. Поред Сталонеа, добитници ове године су кантри легенда Џорџ Стрејт, рок бенд КИСС, енглески глумац Мајкл Крофорд и култна пјевачица Глорија Гејнор, позната по својим хитовима, укључујући "I Will Survive".
Трамп, сада предсједник Кенеди центра, појачава напоре да преобликује програм почасти - инсистира на блиставијој прослави са звездама.
"Добитници награде Кенеди центра су изузетни људи, невјероватни, једва чекамо... за само неколико мјесеци откако сам постао предсједник одбора Кенеди центра, потпуно смо преокренули све и уздигли ову драгоцјену, националну институцију", рекао је Трамп у свом говору.
Када су новинари питали Трампа колико је био укључен у избор добитника награде за 2025. годину, није се устручавао.
"Био сам укључен око 98 проценат... Сви су дошли преко мене", рекао је.
Трамп је објаснио да је лично дао зелено свјетло сваком награђеном и ставио до знања да неки нису прошли даље.
"Одбио сам много тога, били су превише 'просвећени'... Имао сам неколико 'просвећених'. Не, имамо сјајне људе. Ово је веома другачије него што је некада било", истакао је и свој подужи говор је завршио ријечима: "Да, био сам веома укључен у избор добитника награде Кенеди центра".
