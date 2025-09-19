Ко је Владимир Јоцовић

19.09.2025
Глумац Владимир Јоцовић (35) ухапшен је са својим братом Р. Ј. (33) због сумње да је учествовао у убиству таксисте у Чачку.
Јавности је постао познат по улогама у серијама као што је Убице мога оца, Клан, Панта Драшкић - цена части, Певачица, Жигосани у рекету, Време смрти, Олуја...
Јоцовић је дипломирао глуму на Факултету драмских умjетности у Београду 2013. године у класи професора Дејана Цицмиловића са представом “Килер Џо” на Великој сцени Народног позоришта у Београду. Од 2015. године има статус слободног драмског умjетника и члан је Удружења драмских умjетника Србије (УДУС-а). Успjешно игра и режира представе у неколико установа: од 2011. у Народном позоришту Приштина (Српска драма), од 2014. до 2020. године је са великим успехом руководио Глумачком радионицом Дома културе у Чачку, а од 2019. је глумац-сарадник приватне продукције “Миа ди Сербика”. Од 2011. године до сада одиграо је више од 30 улога у позоришту, на филму и телевизији, снимио више од 20 реклама и режирао шест позоришних представа. Од јануара 2021. године води омладинско позориште “Морава Театар” у Чачку.
Ово је познати српски глумац који ухапшен због убиства таксисте
Јоцовић је добитник награде за најбољег глумца на Међународном фестивалу “Позориште звездариште” у Београду 2011. године, награде за најбоље глумачко остварење “Гран При” за представу “Сан летње ноћи” у Нишу 2012. године, Похвале жирија за изузетно wеговање qепоте сценског говора и сценски покрет у представи “Сан летер ноћи” на 40. Интернационалном Фестивалу алтернативног и новог театра у Новом Саду 2013. Са представом “Снежна краљица” Глумачке радионице Дома културе у Чачку освојио је четири награде на првом фестивалу аматерских позоришта у Ивањици 2016. године, за најбољи костим, ауторску музику, главну и епизодну улогу. Иста радионица је потом припремила и више пута извела и представу “Мачак у чизмама” која је такође побрала симпатије како публике тако и критике. “Морава театар” под Јоцовићевом управом је у посqедњих двijе године успjешно припремио и извео двijе представе, “Да нам живи рад” и “Ожалошћена породица”. У августу 2023. године Јоцовић је успjешно, заједно са колегом глумцем Миљаном Губеринићем, у дворишту Народног музеја у Чачку извео позоришну представу “Шах-мат” о животу Војводе Степе Степановића.
Ера Ојданић добио своју Кен лутку: Када је видите, плакаћете од смијеха
2024. године је именован за в.д. директора Краљевачког позоришта.
