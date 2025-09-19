Ово је таксиста кога су насмрт претукли, ухапшен глумац и његов брат

19.09.2025
19:24
Коментари:0
Глумац Владимир Јоцовић (35) и његов брат Р.Ј. (33) ухапшени су у Чачку, док се за трећим лицем трага због сумње да су починили кривично дјело "убиство у саизвршилаштву".
Како се сумња, они су претукли суграђанина (50), који је преминуо од повреда задобијених у тучи.
Он је повредама подлегао у Општој болници у Чачку, упркос напорима љекара.
До туче је дошло синоћ у једном угоститељском објекту у Чачку.
Убијени је, како сазнајемо, био таксиста, а током љета је радио као камионџија.
Пријатељи се опраштају од убијеног друга, па у једној објави на Фејсбуку пише:
"Посљедњи поздрав нашем другу од старе гарде... Нека ти је лака земља и нека те анђели чувају".
(Курир)
