Додик: За дјецу чувамо и градимо Републику Српску

Предсједник Републике Српске Милорад Додик огласио се на ''Икс-у'' гдје је написао да ради дјечијег осмијеха и њихове срећне будућности ниједан притисак ни напор није превелик и да се за њих чува и гради Република Српска.
"Због осмијеха ових малих анђела, њихове радости и срећне будућности, ниједан притисак није претежак, ниједан напор није превелик. За њих чувамо и градимо Републику Српску", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
За њих чувамо и градимо Републику Српску. pic.twitter.com/C4u3uWzedk
