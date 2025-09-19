Додик: За дјецу чувамо и градимо Републику Српску

Logo

Извор:

АТВ

19.09.2025

21:18

Милорад Додик
Фото: Срна

Предсједник Републике Српске Милорад Додик огласио се на ''Икс-у'' гдје је написао да ради дјечијег осмијеха и њихове срећне будућности ниједан притисак ни напор није превелик и да се за њих чува и гради Република Српска.

"Због осмијеха ових малих анђела, њихове радости и срећне будућности, ниједан притисак није претежак, ниједан напор није превелик. За њих чувамо и градимо Републику Српску", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".

