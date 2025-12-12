Logo
Додик упитао Бореновића: Зар је могуће да толико не знаш?

12.12.2025

14:56

Коментари:

4
Додик упитао Бореновића: Зар је могуће да толико не знаш?
Фото: АТВ

Болно је незнање и охолост Бранислава Бореновића. Зар је могуће да толико не знаш, упитао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Срамотно је да неко ко претендује да представља Републику Српску није био у стању да прочита Устав БиХ. А, у том уставу нема ни "п" од правосуђа, ни "с" од суда на нивоу БиХ", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.

Да Закон о Високом судском и тужилачком савјету БиХ и Закон о измјенама и допунама Закона о Суду БиХ одражавају уставну структуру, каже Додик, може рећи само политички дудук.

Никол Мегроу

БиХ

Цвијановић: Задовољство због добре сарадање са администрацијом Доналда Трампа

"Пале су потпуно прихватљиве и мени и СНСД-у, али није најважније питање сједиште, јесте важно је да буде што даље од Сарајева, већ је суштина у манипулацији и злоупотреби тог суда, а ти то не разумијеш", написао је Додик.

Додик каже да ће га оваквим понашањем Бореновић и остатак опозиције натјерати да повјерује да је тачно оно што је Сабина Ћудић рекла о њима.

Милорад Додик

Бранислав Бореновић

