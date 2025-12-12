Logo
Усаглашена одлука о усвајању другог ребаланса буџета Српске

12.12.2025

13:23

Фото: АТВ

Заједничка комисија Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске усвојила је амандман у вези са поступком заштите виталног националног интереса бошњачког народа, чиме су усаглашене одлуке о усвајању другог ребаланса овогодишњег буџета Републике Српске, као и о пријевременом ступању на снагу те одлуке.

Будући да на сједници Вијећа народа Републике Српске није постигнута сагласност у погледу одлука у складу са поступком заштите виталног националног интереса, допуњеног Амандманом, предмет је упућен Заједничкој комисији Народне скупштине Републике Српске и Вијећа народа Републике Српске за усаглашавање закона, прописа и аката, саопштено је из Вијећа народа.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Апсолутна лаж да сам користио авион Владе Српске

