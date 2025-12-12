Минић: Необјављивање резултата - континуитет притисака на Српску

12.12.2025
14:51
Коментари:0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да сва дешавања у вези са необјављивањем резултата пријевремених избора за предсједника Српске представљају континуитет притисака на Српску и упозорио на могућност да изборни резултати не буду објављени прије уласка у кампању за опште изборе идуће године.
"Сваким даном ово изгледа све жалосније, превазилази сваку мјеру. Имате једне тако једноставне изборе, један гласачки листић, малу излазност и онда имате све ово што раде Централна изборна комисија /ЦИК/ БиХ и политичко Сарајево", рекао је Минић новинарима у Обудовцу.
Према његовим ријечима, права адреса за питање зашто листићи нису пребројани јесте ЦИК.
"Доћи ћемо у ситуацију да нисмо објавили изборне резултате, а кренућемо у кампању за опште изборе 2026", упозорио је Минић.
Он је поновио да су избори завршени што се тиче њега и Владе Републике Српске, да они раде свој посао у пуном капацитету, те навео да га друге ствари не интересују.
Констатујући да се федерални медији свакодневно баве Републиком Српском, Минић је упитао - каква би само медијска харанга била покренута да је неко из Републике Српске блокирао активности у вези са отварањем новог граничног прелаза у Градишци?
"Тјерају нас да размишљамо да не постоји модалитет реалног договора, јер све што је на нивоу БиХ директно прави удар на институције Републике Српске", истакао је Минић.
