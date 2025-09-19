Logo

Снимак са свадбе згрозио интернет: “Првих 72 сата, развод је бесплатан”

19.09.2025

17:30

Снимак са свадбе згрозио интернет: “Првих 72 сата, развод је бесплатан”
Фото: Instagram/@comedycuts88/screenshot

Свадбе су често препуне неочекиваних тренутака, али понекад и најмања грешка или наизглед безазлени поступак могу прерасти у прави проблем, потпуно промијенити атмосферу и постати тема о којој се прича – нажалост, не по добром.

Тако нешто најбоље показује снимак са једне свадбе, који је постао виралан због понашања младожење који је, након не тако страшног попријеког погледа младе, бацио свадбену торту са стола, те потезом згрозило не само присутне већ и велики број корисника друштвених мрежа, наводи Блиц.

''Почетак једне лијепе љубавне приче'', саркастично стоји у опису снимка који тренутно кружи мрежама.

На снимку објављеном на Инстаграм профилу “цомедyцутс88”, види се младожења како, са осмијехом на лицу, заједно са младом плеше испред торте, уживајући у тренутку. И док све дјелује идилично, он одлучује да прије заједничког сјечења, торту проба – прстом.

Међутим, када је млада примијетила његов потез, одмах му је скренула пажњу да торту не дира. То га је очигледно избацило из такта, па је у тренутку бијеса и фрустрације, из све снаге, бацио торту на под.

Од торте наравно није остало ништа, а млада је моментално напустила подијум, а потом је и младожења убрзо кренуо за њом, остављајући госте у невјерици.

Иако није познато када и гдје је тачно настао снимак, преко ноћи је постао виралан, изазвавши лавину коментара.

Многи су шокирано коментарисали неочекивани преокрет.

“Она дуг језик, он кратак фитиљ”, “Колико је ово мени тужно”, “Бјежи од њега што даље, јер ће ти живот претворити у пакао”, “Сад је он баја. Како је само опасан. Шта год да је рекла, нема оправдања за овакво понашање”, “Данас матичар, сјутра адвокат. Шта ти је живот”, “Првих 72 сата, развод је бесплатан”, “Он незрео и силеџија, она ни трунку боља. Искомплексирана, незрела, себична. Умјесто да се насмије, она му замјера пред свим гостима”, “Јесу ли уредно вратили гостима коверте и извинили се због свега?”, били су само неки од коментара испод снимка.

Тагови:

Свадба

snimak

