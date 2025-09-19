Logo

Огласила се нова премијерка Непала: ''Ово су 4 циља наше борбе''

Извор:

Танјуг

19.09.2025

16:53

Коментари:

0
Огласила се нова премијерка Непала: ''Ово су 4 циља наше борбе''
Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Привремена премијерка Непала, Сушила Карки, данас је обећала да ће се борити против корупције, отворити радна мјеста и побољшати животни стандард, након серије смртоносних протеста које су предводили млади и довели до пада претходне владе.

Протести одражавају тежње младе генерације, растући ниво свијести народа и незадовољство због све веће корупције – казала је Карки (73) поводом празника, Националног дана Непала, којим се обиљежава 10. годишњица од доношења актуелног устава, пренио је Ројтерс.

Она је истакла да мора да се прихвати чињеница да су протести одржани због тога што нису испуњени цијеви добре владавине и постизања просперитета, а што је било обећано Уставом.

Нереди у Непалу

Свијет

Ухваћено преко 3.700 одбјеглих затвореника током нереда у Непалу

Ове ријечи Каркијеве су њене прве јавне изјаве откако је прошле недјеље именована на функцију премијерке и задужена да распише парламентарне изборе за 5. март наредне године, наводи агенција.

Карки је додала да је њена влада посвећена:

отварању радних мјеста

подизању стандарда

транспарентности рада владе

контроли корупције

RAMČANDRA-PAUDEL-130925

Свијет

Предсједник Непала распустио парламент и позвао на изборе у марту

Она је у прелазну владу именовала троје министара познатих по реформистичком курсу, а млади су је подржали због њене личне посвећености борби против корупције, навео је Ројтерс.

Карки је раније била на челу Врховног суда и била је једина жена на тој позицији, а такође је и прва премијерка Непала.

