Три руска МиГ-а ушла у ваздушни простор Естоније

19.09.2025
Три руска борбена авиона МиГ-31 данас су на 12 минута повриједила естонски ваздушни простор, објавила је у саопштењу естонска влада.
У кратком саопштењу нису наведени додатни детаљи о тачној локацији инцидента нити о могућој реакцији естонске противваздушне обране.
Естонија је чланица НАТО савеза те овакве повреде ваздушног простора сматра озбиљним инцидентом.
