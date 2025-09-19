Logo

Три руска МиГ-а ушла у ваздушни простор Естоније

Извор:

Индекс

19.09.2025

16:45

Коментари:

1
Три руска МиГ-а ушла у ваздушни простор Естоније

Три руска борбена авиона МиГ-31 данас су на 12 минута повриједила естонски ваздушни простор, објавила је у саопштењу естонска влада.

У кратком саопштењу нису наведени додатни детаљи о тачној локацији инцидента нити о могућој реакцији естонске противваздушне обране.

Естонија је чланица НАТО савеза те овакве повреде ваздушног простора сматра озбиљним инцидентом.

Подијели:

Тагови:

Русија

Estonija

vazdušni prostor

NATO

авион

mig

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Послије убиства Чарлија Кирка портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит добила заштиту Тајне службе

Свијет

Послије убиства Чарлија Кирка портпаролка Бијеле куће Керолајн Ливит добила заштиту Тајне службе

59 мин

0
Макрон отворио обновљене куле Нотр Дама

Свијет

Макрон отворио обновљене куле Нотр Дама

1 ч

0
Медведев загрмио: Оштра реакција Москве неће изостати

Свијет

Медведев загрмио: Оштра реакција Москве неће изостати

1 ч

0
Богата насљедница преминула у 30. години: Била јача од рака, али не и од убода инсекта?

Свијет

Богата насљедница преминула у 30. години: Била јача од рака, али не и од убода инсекта?

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Ипак није издржала: Меган објавила занимљиву фотографију током Трампове посјете Британији

17

30

Снимак са свадбе згрозио интернет: “Првих 72 сата, развод је бесплатан”

17

30

Чекало се 88 година: Отворено мистериозно писмо некадашњег чехословачког предсједника

17

30

Нова пошаст стигла у Српску!

17

28

Стиже дигитални евро, банке и десничари су бијесни. Зашто?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner