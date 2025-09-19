Богата насљедница преминула у 30. години: Била јача од рака, али не и од убода инсекта?

19.09.2025
Моћна грчка породица Лаимоу, једна од највећих династија у бродској индустрији, оптужује британски здравствени систем (НХС) за немар који је, како тврде, довео до смрти њихове 30-годишње кћери.
Иако је Мариса Лаимоу преживјела рак дојке и ријетку болест крви, живот јој је одузео – вјерују – убод инсекта, а све након што је отпуштена из болнице упркос озбиљним симптомима.
Мариса Лаимоу, позната и као Лемос, трагично је преминула 11. септембра у свом дому у отменој лондонској четврти Knightsbridge. Пронашла ју је кућна помоћница у кревету. Ова потресна прича добија још трагичнији преокрет с обзиром на то да је Мариса само неколико мјесеци прије смрти херојски пребродила тешку борбу с раком дојке и изузетно ријетким поремећајем крви, преноси Слободна Далмација.
Породица Лаимоу планира да покрене тужбу против болнице, а рођак је за Дејли мејл потврдио:
"Наравно да ће ићи против њих. Ово је 100 посто немар. Мариса је отишла због њих. Било би ништа да су је задржали једну ноћ. Могли су је пратити, дати јој антибиотике, спасили би је. Отишла је на право мјесто за лијечење. Нису је смјели пустити.
"У данима прије смрти, Мариса се осјећала лоше. Њен се рођак присјећа да је осјећала вртоглавицу, сврабеж, имала је високу температуру и друге знакове инфекције. Одлучила је сама отићи у болницу у којој се лијечила од рака и гдје је осјећала сигурност. Тамо су јој дали антибиотике и антихистамин те је упутили у болницу University College London (UCLH).
Ипак, у UCLH-у су је прегледале медицинске сестре, а не љекари, и закључиле да не треба остати. Мариса је у порукама пријатељици писала: "Нико ме не провјерава, нико не долази. Још ме сврби, осјећам се ошамућено, не осјећам се добро." Иако је добила антибиотике и отпуштена је у вечерњим сатима, те ноћи више се није пробудила.
Породица тврди да су видјели званичну дијагнозу љекара која упућује на "токсични учинак отрова" узрокован "убодом животиње или кукца".
"То је немар. Ниједан љекар није прегледао Марису. Само су је сестре видјеле и обавиле крвне претраге. Налаз су прослиједиле љекару, који је рекао да може бити отпуштена, и то је све", рекао је рођак. "Марисина мајка, Беси, вјерује да је њена кћерка отишла због њих. Дефинитивно је нису смјели пустити. Да није било толико хитно, њен онколог је не би послао у хитну помоћ."
Мариса Лаимоу, по занимању позоришна глумица и продуценткиња, уживала је у животу након тешких здравствених битака. Рођена је у Лондону у изузетно богатој породици грчког поријекла. Њени родитељи, Диамантис и Бесy, те два брата близанца, схрвани су трагедијом.
"Сви смо сломљени, ми смо јако блиска породица. Не можемо схватити зашто се и како се ово могло догодити данас, 2025. године," рекао је рођак.
Мариси је у априлу 2023. године дијагностикован рак дојке, а након шест мјесеци "агресивне хемотерапије" и операције, провела је четири седмице на интензивној њези због хемофагоцитне лимфохистиоцитозе (ХЛХ), изузетно ријетког стања у којем имунолошки систем не функционише нормално. Невјероватно је да је пребродила обје тешке битке и поновно уживала у животу бавећи се својом страшћу – позориштем.
У тренутку смрти породица јој је била у Грчкој, одакле су хитно долетјели у Лондон. Иако је рођена у невјероватном богатству, Мариса је жељела изградити властити живот, радећи у вртићима и као рецепционарка, док је своју праву страст, позориште, развијала узастопним пројектима, укључујући недавну продукцију "Ромеа и Јулије" у којој је играла главну улогу.
Породица још увијек чека резултате обдукције, а патња због неизвјесности је, кажу, агонија.
