- Што се више ближи час наше коначне побједе над кијевским неонацистима, то даље у свој сопствени свемир одлази чудна и бесмислена организација - Савјет Европе. Није случајно што смо напустили ову дискриминаторску хаотичну институцију - истакао је он.

Према његовим ријечима, појавила се једна прилично бизарна иницијатива - Конвенција о оснивању међународне комисије за потраживања у корист Украјине.

Како је навео Медведев, дефакто је ријеч о покушајима стварања још једног антируског квази судског тијела, под окриљем Комитета министара Савјета Европе, усмјереног на наплату (од Русије) "компензација" за наводне посљедице агресије против Кијева.

- Па, ето, још једно бесмислено русофобно тијело у "Старом свијету". И наша оштра реакција на то неће изостати. Екстремна глупост иницијатора ове идеје неће их ослободити од одговорности и казне - упозорио је политичар.

Према његовим ријечима, планира се издвајање финансијских средстава из буџета држава које одобре ову иницијативу. Међутим, слободних средстава код стагнирајућих Европљана, који су све уложили у "стратешки пораз Русије", нема, констатовао је он.

- У овом случају, фантазије европских политичара су потпуно нереалне: Москва ће, наводно, прије или касније бити принуђена да се покаје, да прихвати одговорност и преузме све трошкове, ако жели да се врати у "европску породицу" Овде су чак и коментари сувишни. Аплаудирамо стојећи овим полуделим кловновима - додао је Медведев.

Медведев је размишљања оваквог типа назвао "паралелним универзумом".

- Ипак, у том универзуму се ради пуном паром, и с високим степеном вјероватноће иницијатива конвенције ће ускоро бити усаглашена, а већина држава-чланица Савјета Европе ће се придружити овој конвенцији - закључио је он.

Од почетка Специјалне војне операције Русије у Украјини, Кијев је добио од Запада 165 милијарди евра, изјавио је стални представник Русије при Уједињеним нацијама Василиј Небензја на сједници Савјета безбједности УН.