Logo
Large banner

Сутра исплата 52 милиона за кориснике борачко-инвалидске заштите и социјалних давања

Извор:

РТРС

14.12.2025

10:30

Коментари:

0
Сутра исплата 52 милиона за кориснике борачко-инвалидске заштите и социјалних давања
Фото: АТВ

Министарство финансија Републике Српске исплатиће сутра мјесечне накнаде корисницима из области борачко-инвалидске заштите и социјалних давања.

Исплатом ће бити обухваћене и вишечлане породице из категорија четири плус, које су право на мјесечну накнаду стекле на основу Закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце, саопштено је из Министарства финансија.

Влада-09092025

Република Српска

До краја фебруара Закон о правима бораца: Знатно већа средства за борачке категорије

Предивђено је да укупно буду исплаћена 52.000.000 КМ.

Министарство финансија ће сутра исплатити и новембарске накнаде за туђу његу и помоћ општинама и градовима у Републици Српској.

Подијели:

Тагови:

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS

Социјална помоћ

socijalna zaštita

isplata naknada

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Остојић: Већи буџет за борачке категорије

Република Српска

Остојић: Већи буџет за борачке категорије

4 д

1
АТВ

Република Српска

Жупљанин: Очекујем да ће бити уважена већина захтјева борачке популације

1 седм

0
Додик: Српска ће системски ријешити питање примања борачких категорија

Република Српска

Додик: Српска ће системски ријешити питање примања борачких категорија

1 седм

5
Договорено: Ево колика ће бити основица за борачки додатак

Друштво

Договорено: Ево колика ће бити основица за борачки додатак

1 седм

4

Више из рубрике

Ево када је планирано повећање плата буџетским корисницима у 2026.

Друштво

Ево када је планирано повећање плата буџетским корисницима у 2026.

1 ч

0
Жељезнице Српске увеле нови ред вожње: Ево када почиње да се примјењује

Друштво

Жељезнице Српске увеле нови ред вожње: Ево када почиње да се примјењује

2 ч

0
У Српској рођено 8 беба

Друштво

У Српској рођено 8 беба

2 ч

0
И данас тмурно и веома хладно вријеме

Друштво

И данас тмурно и веома хладно вријеме

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

32

Свештеник о славама за вријеме поста: ''Све наопако, на мрежама дијеле слике прасића на ражњу и честитају Светог Николу''

11

20

Мушкарац изгорио у пожару: Полиција га пронашла у приземљу куће

11

12

Температуре у овом граду Грчке досежу до -28°C, а зову га ''грчки Сибир''

11

07

Некадашња чланица групе ''Моделс'' продаје фотографије на сајту за одрасле

10

58

Видић за америчке медије о српском фудбалу: ''Имамо проблеме у самом ДНК наше игре''

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner