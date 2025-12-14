У Српској рођено 8 беба

Извор:
СРНА
14.12.2025
09:00
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је осам беба, по четири дјечака и дјевојчице, речено је у породилиштима.
Три бебе рођене су у Бањалуци, двије у Добоју, а по једна у Бијељини, Приједору и Источном Сарајеву.
У Бањалуци су рођене двије дјевојчице и дјечак, у Добоју дјечак и дјевојчица, у Бијељини и Приједору по један дјечак, а у Источном Сарајеву једна дјевојчица.
Порода није било у породилиштима у Зворнику, Требињу, Фочи, Градишци и Невесињу.
