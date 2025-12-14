Logo
У Српској рођено 8 беба

СРНА

14.12.2025

09:00

У Српској рођено 8 беба
Фото: Pixabay

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је осам беба, по четири дјечака и дјевојчице, речено је у породилиштима.

Три бебе рођене су у Бањалуци, двије у Добоју, а по једна у Бијељини, Приједору и Источном Сарајеву.

Беба

Друштво

Најрадосније вијести: У Српској рођене 23 бебе

У Бањалуци су рођене двије дјевојчице и дјечак, у Добоју дјечак и дјевојчица, у Бијељини и Приједору по један дјечак, а у Источном Сарајеву једна дјевојчица.

Порода није било у породилиштима у Зворнику, Требињу, Фочи, Градишци и Невесињу.

