У Српској рођене 22 бебе

10.12.2025
07:50
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, шест дјевојчица и 16 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је девет беба, Бијељини пет, Источном Сарајеву три, Добоју двије, те по једна у Приједору, Требињу и Невесињу.
У Бањалуци је рођена једна дјевојчица и осам дјечака, Бијељини три дјечака и двије дјевојчице, Источном Сарајеву три дјечака, Добоју двије дјевојчице, Приједору и Требињу по дјечак, а у Невесињу дјевојчица.
У породилиштима Градишка, Фоча и Зворник није било рођених беба.
