У Српској рођене 22 бебе

10.12.2025

07:50

У Српској рођене 22 бебе
Фото: Pixabay

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, шест дјевојчица и 16 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је девет беба, Бијељини пет, Источном Сарајеву три, Добоју двије, те по једна у Приједору, Требињу и Невесињу.

Кентаки-пуцњава на универзитету-10122025

Свијет

Пуцњава на универзитету, има мртвих

У Бањалуци је рођена једна дјевојчица и осам дјечака, Бијељини три дјечака и двије дјевојчице, Источном Сарајеву три дјечака, Добоју двије дјевојчице, Приједору и Требињу по дјечак, а у Невесињу дјевојчица.

У породилиштима Градишка, Фоча и Зворник није било рођених беба.

породилиште

беба

