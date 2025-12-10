Logo
Данас је Свети Јаков Персијанац, ово су обичаји

Курир

10.12.2025

07:03

Данас је Свети Јаков Персијанац, ово су обичаји
Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају Светог Јакова Персијанца, племића који је живио у Персији на двору цара Издигерда крајем четвртог и почетком петог вијека.

Јаков је рођен у Клапи, у хришћанској породици. Међутим, иако је био васпитан у хришћанском духу и имао жену која је хришћанка, Јаков је одлучио да се одрекне своје вјере како би на двору добио племићку титулу.

Почео је Јаков да се клања разним паганским идолима, не поштујући више ни један хришћански обичај, што је разљутило његову супругу, али и мајку, које су му упутиле писмо у коме га најгрубље осуђују.

Схвативши да је направио велику грешку, Јаков је одлучио да изађе пред цара и призна му да је хришћанин, те да се убудуће неће клањати разним већ само једном Богу.

Цар се послије овог признања разбјеснио и наредио да се Јаков убије тако што ће му се одсијецати дијелови тијела. Глава Јакова Персијанца и данас се налази у посебној крипти у Риму, док су му мошти сахрањене у Португалији.

На овај дан важно је изговорити бесједу и сјетити се нико није безгрјешан, јер савршен човјек не постоји. У томе и јесте величина човјека. Свети Јаков Персијанац својим примјером показао је да искреним кајањем, човек само може да буде још већи.

Бесједа

Јединство вјере, браћо, и познање Сина Божјег, Господа Исуса Христа Спаситеља, сједињује два човјека у једног човјека, хиљаду људи у једног човјека, и многе милионе људи у једног човјека. Јединство вјере у Христа Господа, и право православно познање Христа Господа, сједињује људе јаче него крв, јаче него језик, јаче него све спољашње околности и материјалне везе. Кад многе душе једно исто мисле, једно исто хоће и једно исто желе, онда су те многе душе као једна душа, једна велика и моћна душа. Тјелесне разлике при томе мало значе и мало се узимају у обзир. Тако једнолике душе зидају се у човјека савршена, у мјери узраста пуноће Христове. У савршеној цјелини савршени су и дијелови. Свака хришћанска душа јесте дио човјека савршена, пише Курир.

