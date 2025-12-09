Logo
Large banner

"Пежо" 5008 стиже у Бањалуку: Лото листић са овим бројем је донио некоме ново ауто

Извор:

АТВ

09.12.2025

20:25

Коментари:

0
"Пежо" 5008 стиже у Бањалуку: Лото листић са овим бројем је донио некоме ново ауто

Власник листића, уплаћеног у Бањалуци, добитник је новог "пежоа 5008" који је додијељен у игри додатна шанса у склопу 97. кола лото извлачења Државне лутрије Републике Српске и Србије.

У додатној шанси, у којој се додјељује "пежо 5008", извучен је листић са бројем 02-09-0-11-50-2-25-00546

Добитни листић уплаћен је у Бањалуци.

Подсјећамо, према најновијем извјештају Државне лутрије Републике Српске и Србије, у 97. колу игре на срећу лото седмица која је износила 2.350.000 евра није извучена.

лото

Друштво

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 97. колу?

Лото резултати извлачења 97. кола које је одржано 09. децембра 2025. су, према извјештају лутрије сљедећи:

Лото резултати

У главном Лото извлачењу извучени су сљедећи бројеви: 11, 35, 15, 39, 13, 36, 22

Добитна комбинација гласи: 11, 13, 15, 22, 35, 36, 39

Лото плус резултати

Што се тиче извлачења Лото плус седмице у вриједности од 1.200.000 евра, извучени су сљедећи лото бројеви: 19, 15, 17, 34, 37, 30, 36

Добитна комбинација гласи: 15, 17, 19, 30, 34, 36, 37

Нажалост, ни у игри Лото плус није било добитника.

Џокер извлачење

Џокер игра у 97. колу се играла за 50.000 евра

Џокер комбинација гласила је: 3 4 2 2 3 0

Џокер за ово коло није извучен.

Подијели:

Тагови:

Лото

Лутрија Републике Српске

лото резултати

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 97. колу?

Друштво

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 97. колу?

2 ч

0
Обједињена наплата комуналних услуга: Олакшање или терет?

Друштво

Обједињена наплата комуналних услуга: Олакшање или терет?

3 ч

1
Грађани сагласни: Корупција представља озбиљан проблем

Друштво

Грађани сагласни: Корупција представља озбиљан проблем

3 ч

0
Сви треба да се угледају на светогорске монахе: Ево шта се све налази код њих на посној трпези

Друштво

Сви треба да се угледају на светогорске монахе: Ево шта се све налази код њих на посној трпези

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

43

Оштра порука из Русије: То ће имати озбиљне последице

22

28

Предсједник прогласио неважећим резултате општих избора

22

12

Пјешака ударио аутомобил, повријеђен и возач из другог аута који му је покушао помоћи

22

08

Борац савладао Војводину у дербију кола

22

05

Тешко породично насиље: Пијани мушкарац напао сестру и оца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner