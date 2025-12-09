Лото резултати: Који бројеви су извучени у 97. колу?

Извор:
АТВ
09.12.2025
20:11
Према најновијем извјештају Државне лутрије Републике Српске и Србије, у 97. колу игре на срећу лото седмица која је износила 2.350.000 евра није извучена.
Лото резултати извлачења 97. кола које је одржано 09. децембра 2025. су, према извјештају лутрије сљедећи:
Лото резултати
У главном Лото извлачењу извучени су сљедећи бројеви: 11, 35, 15, 39, 13, 36, 22
Добитна комбинација гласи: 11, 13, 15, 22, 35, 36, 39
Лото плус резултати
Што се тиче извлачења Лото плус седмице у вриједности од 1.200.000 евра, извучени су сљедећи лото бројеви: 19, 15, 17, 34, 37, 30, 36
Добитна комбинација гласи: 15, 17, 19, 30, 34, 36, 37
Нажалост, ни у игри Лото плус није било добитника.
Џокер извлачење
Џокер игра у 97. колу се играла за 50.000 евра
Џокер комбинација гласила је: 3 4 2 2 3 0
Џокер за ово коло није извучен.
