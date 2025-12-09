Logo
Дервента промовише породицу: За 54 малишана град је издвојио 27.000 марака

Извор:

АТВ

09.12.2025

19:46

Коментари:

0
Беба новорођенче
Фото: kelvin agustinus/Pexels

Ирина Зорић у породицу је стигла као треће дијете. Дјевојчица након два дјечака, Вука и Страхиње унијела је радост. Иако је од брата млађа свега 10 и по мјесеци, мајка Дајана уз осмијех све стиже.

“Треће дијете немам осјећај да имам дијете гдје је оставим ту ћу је наћи, нити плаче нити ишта само је нахраним она спава то је то добра је'', каже мајка троје дјеце, Дајана Зорић.

Hitna pomoć

Регион

Мајка укључила кухињску напу, дјеца се замало угушила током купања

Граје не мањка код Милановића. У породици расте четоро малишана, узраста од два мјесеца до 11 година.

“Једно иде у школу, најстарији иде ујутро у школу онда дај спремај доручак ово зове мама дај ово ово дај оно, онда ово плаче носај њега'', рекла је Алмедина Милановић, мајка четворо дјеце.

Иако понекад тешко, осјећај је посебан, кажу младе мајке. Значи и подршка коју град даје. Свако новорођенче дарују са по 500 марака.

“Поготово кажем у данашње вријеме када су све ствари за дјецу скупе и све немамо старије нисмо нешто наслиједили тако да за ове прве дане стварно је јако лијепо'', рекла је Јована Ђураш, мајка једног дјетета.

“Значи, потрошићу за нешто за дјецу, за палене храну, потрепштине које су намијењене за дјецу'', каже мајка двоје дјеце Татјана Пећанац.

Причешће

Савјети

Како дјеца треба да посте и кад могу да се причесте?

За 54 малишана град је издвојио 27.000 марака. Ово је четврти сусрет са бебама у овој години.

“Велико задовољство ми је да кажем да у односу на прошлу годину већ имамо 13 беба више 210 имамо нових Дервенћана и то ми је задовољство очито да и ове мјере које имамо дају одређен ефекат'', рекао је Игор Жунић, градоначелник Дервенте.

Нису једине којим у Дервенти промовишу родитељство и породицу. Град издваја и око 30.000 марака паровима за вантјелесну оплодњу.

Дервента

novorođenče

novorođenčad

