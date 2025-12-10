Патријарх Порфирије у Јордану: Оно што нас уједињује веће је од онога што нас раздваја

Његова светост патријарх српски Порфирије учествовао је у уторак у Витанији, у Јордану, у раду Међународне конференције Процес из Акабе - Балкански међурелигијски дијалог.

Како је саопштено из Српске православне цркве, патријарх Порфирије је у обраћању на скупу поручио да су сабрани на благословеном мјесту крштења Исуса Христа, где је Јован Крститељ позивао народ на обнову срца и на тражење мира, те да они данас чине управо то - траже мир и правду.

- Блиско нам је искуство балканске стварности, али и стварности многих других простора широм планете, гдје је религија понекад схватана као извор подјеле и непријатељства (pars problematis). Међутим, знамо, још дубље и истинитије, да вјера у Бога, уколико је аутентична и искрена, јесте и мора да буде извор дијалога и помирења (pars solutionis). Знамо да истински мир није нешто што човјек може створити само својим напором, нити је плод само спољашњих околности, већ, прије свега, представља дар Божји који се рађа у срцу човјека који живи по заповијестима Божјим, од којих је најважнија заповијест о љубави - према Богу и према ближњима, тј. према људима. Гдје нема љубави, ни мир не може пустити коријен - навео је Порфирије.

Истакао је да када човјек у свом срцу носи мржњу, завист, себичност или егоизам, он у себи ствара немир који се у свим правцима шири око њега, док уколико се човјек труди да, по заповијести Божјој воли, онда он види другога као непоновљивог брата, који има једнако право на живот и слободу и не види га више као супарника и као сметњу, препреку и пријетњу своме постојању и својој слободи.

- Мир је заповијест Божја. Према томе, мир не треба тражити само у политичкој, друштвеној или материјалној сигурности, него прије свега у личном сусрету са Богом, у молитви, покајању и дјелима љубави. Само такав мир може постати темељ мира у породицама, друштву и међу народима - нагласио је Порфирије.

Указао је да грађење мостова није програм или пројекат, него природни израз живота цркве и живота човјека који вјерује у Бога, јер Црква свједочи да је вјера најдјелотворнија када људе води ка повјерењу и када им помаже да препознају заједничко добро које стоји изнад сваких разлика и подјела.

- Историјска искуства народа на Балкану нам откривају да је оно што нас уједињује веће од онога што нас раздваја. Зато смо позвани да кроз добронамјеран и одговоран дијалог градимо миран суживот као трајни оквир живота наших народа, јер Бог благосиља градитеље мира, а не оне који га руше - навео је патријарх Порфирије.

Према његовим ријечима, такав дијалог захтијева зрелост у мисли, у срцу и у намјери.

СПЦ, како је навео, улази у разговор чувајући интегритет своје вјере и носећи дубоко поштовање према сваком човјеку као творевини Божјој.

Патријарх Порфирије је окупљенима поручио да они данас заједно стоје пред прагом који их позива на храброст, повјерење и отвореност једних према другима.

- Позвани смо да васпитамо генерације за живот у различитости, за мирни суживот и за одговорност према другоме, чувајући притом пуноћу и достојанство сопственог вјерског идентитета. Позвани смо да будемо људи који граде мостове, мостове повјерења који спајају различитости и воде човјека ка другом човјеку. Позвани смо да учинимо видљивим да свјетлост онога што нас уједињује превазилази оно што нас раздваја - истакао је Порфирије.

Међународна конференција је одржана на десетогодишњицу мировне иницијативе Краља Абдулаха, на историјском мјесту на коме је Свети Јован Претеча крстио Исуса Христа у Витанији на ријеци Јордан.

У раду конференције, поред Краља Абдулаха и албанског премијера Едија Раме, учествовали су јерусалимски патријарх Теофил, антиохијски патријарх Јован, албански архиепископ Јован и више хришћанских, јеврејских и исламских вјерских предводника са Блиског истока и Балкана.

На скупу су разматрани начини подстицања међувјерског дијалога ради очувања мира и безбједности, као и јачања сарадње и међусобног разумијевања и поштовања.

Учесници су нагласили да заједништво у духу одговорности и солидарности представља темељ боље будућности народа Блиског истока и Европе.

По завршетку конференције, патријарх српски Порфирије са јерусалимским и антиохијским патријарсима Теофилом и Јованом упутио се у Саборни храм Митрополије филаделфијске у Аману гдје је одржан свечани пријем.