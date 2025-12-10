Да ли грађане очекују ниже цијене кафе?

10.12.2025
07:10
Коментари:0
Цијена кафе, омиљеног напитка великог броја грађана Републике Српске, у наредном периоду могла би да буде нижа за око 10 одсто.
Наиме, како кажу наши саговорници, иако су посљедњих мјесеци потрошачи навикли на високе цијене, ситуација на свјетском тржишту и берзама указује на то да би у наредном периоду могло доћи до одређеног пада.
Момчило Бањац, директор компаније "Минеа" из Градишке, рекао је у разговору за "Независне новине" да тренутне околности на тржишту не указују на поскупљења, управо због нешто нижег курса долара и благих осцилација у набавној цијени сировине.
"Долар је мало нижи и због тога се не очекује повећање цијена. Ако овакво стање потраје дуже вријеме, сасвим је реално очекивати и пад цијена кафе на полицама за грађане, можда и до 10 одсто. Тржиште је непредвидиво, али би све то било олакшање за купце", истакао је Бањац.
Додаје да би ниже цијене биле добре и за произвођаче, јер би повећана потражња омогућила бољи излаз робе.
Према његовим ријечима, тренутна цијена кафа креће се између 28 и 30 КМ по килограму.
"Ми предвиђамо ниже цијене за 10 одсто, уколико се стабилизује ситуација на глобалном нивоу", додао је Бањац и нагласио да би то допринијело и произвођачима и потрошачима.
Са друге стране, Драган Грбић, пржионичар из Бањалуке, наводи да су осцилације на свјетским берзама и даље огромне и да о правој стабилизацији тржишта још није могуће говорити.
"Најављује се неко смиривање цијена кафе почетком прољећа, али такве најаве смо слушали и раније, па се није десило ништа значајније. Тржиште и даље реагује бурно", каже Грбић.
Појашњава да је кафа и даље скупа на полицама, не само због високе набавне цијене сировине, него и због раста трошкова транспорта, који додатно оптерећују финалну цијену производа.
"Цијена кафе по килограму је око 30 марака. Неки произвођачи су кориговали цијене, неко навише, неко наниже, али велики проблем је оних који спуштају цијену, они у свом саставу немају сто одсто кафу", казао је Грбић.
Према његовој процјени, потрошачи би у наредним мјесецима могли да очекују чак и додатни раст цијена, ако се нестабилности на глобалном тржишту наставе.
Муриса Марић, извршна директорка Удружења за заштиту потрошача "Дон" из Приједора, истакла је раније за "Независне новине" да су цијене кафе за просјечног потрошача превисоке и да велика паковања више нису исплатива.
"Треба да постоји разлика у цијенама, јер нису сви произвођачи исти, нити имају иста улагања у производњу", рекла је Марићева и додала да су потрошачи у посљедње вријеме коначно схватили да се не исплати куповати велика паковања, већ да се све више окрећу мањим, повољнијим опцијама.
"Осјетан је пад продаје кафе и сигурно је да и грађани пију мање кафе", казала је Марићева и истакла да се вјероватно и мијењају навике испијања омиљеног напитка више пута дневно.
