Logo
Large banner

Експлодирале цијене сребра

Извор:

Танјуг

10.12.2025

07:28

Коментари:

0
Експлодирале цијене сребра
Фото: Unsplash

Цијена сребра данас је скочила на изнад 60 долара по унци, јер су најаве предстојећег смањења каматних стопа Федералних резерви (ФЕД) за 0,25 одсто увећале потражњу на тржишту.

Реалне каматне стопе су на линији која фаворизује племените метале, иако подаци о повећању броја запослених не дају праву слику средњорочних економских изгледа, објавио је данас Трејдинг економикс.

У међувремену, индустријска потражња сребра је нагло порасла, прије свега за потребе соларних панела, електричних возила и електронике.

uio bih

Република Српска

Ванредна сједница Управног одбора УИО БиХ у Бањалуци

С друге стране, производња у рудницима већ више пута није успјела да прати потрошњу, стварајући структурни дефицит.

Тај мањак се манифестовао у тржишним процесима, што је појачало куповину и подигло цијене на нове максимуме.

Нагли пораст производње у рудницима један је од начина за обуздавање раста цијена, али за сада су физичка несташица и велика институционална потражња главни разлози поскупљења овог племенитог метала.

Подијели:

Таг:

srebro

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ванредна сједница Управног одбора УИО БиХ у Бањалуци

Република Српска

Ванредна сједница Управног одбора УИО БиХ у Бањалуци

2 ч

0
Пожар у згради на југу Кине: У ватреној стихији погинуло 12 особа

Свијет

Пожар у згради на југу Кине: У ватреној стихији погинуло 12 особа

2 ч

0
Посебна сједница Владе Српске о буџету

Република Српска

Посебна сједница Владе Српске о буџету

2 ч

0
Тајланд Камбоџа

Свијет

Тајланд покренуо операцију великих размјера на граници са Камбоџом

2 ч

0

Више из рубрике

Колико би данас коштало да се живи као породица из филма ''Сам у кући''?

Економија

Колико би данас коштало да се живи као породица из филма ''Сам у кући''?

12 ч

0
stan

Економија

Цијене станова у Румунији порасле у просјеку за 14 одсто

12 ч

0
Милан Недељковић преузима дужност предсједника Управе BMW-a

Економија

Милан Недељковић преузима дужност предсједника Управе BMW-a

21 ч

0
Позната банка отпушта 10.000 запослених до 2027.

Економија

Позната банка отпушта 10.000 запослених до 2027.

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

31

Кошарац: Нелегалан покушај да се Блануши обезбиједи побједа, српски народ је изабрао Карана

09

26

Тамара организовала лажну отмицу кћерке с инвалидитетом

09

22

Лавров: Европљани покушавају на све начине да ометају мировни процес

09

22

Исповијест најстрашнијег балканског плаћеног убице: Хаос је постао моја логика

09

22

Митрополит Теодосије: Међународна заједница да преузме одговорност за заштиту СПЦ на Космету

Small banner

Тренутно на програму

6:00

АТВ вијести (Р)

информативни програм вијести

6:45

Вјежбајте са Лидијом (Р)

лајфстајл

6:55

АТВ јутро

јутарњи програм

9:00

Битно (Р)

информативно политички

10:25

Крваво цвијеће С02 ЕП 241 (12+)

серијски програм

11:10

Од јутра до сутра ЕП 130 (12+)

серијски програм

11:50

Телетрговина

телетрговина

Стање на граничним прелазима

Small banner