Експлодирале цијене сребра

Извор:
Танјуг
10.12.2025
07:28
Коментари:0
Цијена сребра данас је скочила на изнад 60 долара по унци, јер су најаве предстојећег смањења каматних стопа Федералних резерви (ФЕД) за 0,25 одсто увећале потражњу на тржишту.
Реалне каматне стопе су на линији која фаворизује племените метале, иако подаци о повећању броја запослених не дају праву слику средњорочних економских изгледа, објавио је данас Трејдинг економикс.
У међувремену, индустријска потражња сребра је нагло порасла, прије свега за потребе соларних панела, електричних возила и електронике.
Република Српска
Ванредна сједница Управног одбора УИО БиХ у Бањалуци
С друге стране, производња у рудницима већ више пута није успјела да прати потрошњу, стварајући структурни дефицит.
Тај мањак се манифестовао у тржишним процесима, што је појачало куповину и подигло цијене на нове максимуме.
Нагли пораст производње у рудницима један је од начина за обуздавање раста цијена, али за сада су физичка несташица и велика институционална потражња главни разлози поскупљења овог племенитог метала.
Економија
12 ч0
Економија
12 ч0
Економија
21 ч0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
09
31
09
26
09
22
09
22
09
22
Тренутно на програму
6:00
АТВ вијести (Р)
информативни програм вијести
6:45
Вјежбајте са Лидијом (Р)
лајфстајл
6:55
АТВ јутро
јутарњи програм
9:00
Битно (Р)
информативно политички
10:25
Крваво цвијеће С02 ЕП 241 (12+)
серијски програм
11:10
Од јутра до сутра ЕП 130 (12+)
серијски програм
11:50
Телетрговина
телетрговина