Астрономи на корак до историјског открића: Тамо има живота?

19.09.2025

16:58

Астрономи на корак до историјског открића: Тамо има живота?
Фото: Tanjug/AP/NASA

Астрономи су можда на корак од историјског открића – потврде постојања атмосфере сличне Земљиној на удаљеној егзопланети.

Прелиминарна посматрања свемирског телескопа Џејмс Веб уливају наду, а сада се чекају детаљније анализе. Ријеч је о планети TRAPPIST-1 е, стјеновитом свијету величине Земље, удаљеном 40 свјетлосних година, који би могао имати услове за течну воду, пише Си-ен-ен.

Јединствени систем TRAPPIST-1

Ова планета дио је система TRAPPIST-1, откривеног 2016. године. Систем је добио име по омиљеном пиву белгијских астронома који су га открили, а од тада је под сталним надзором научника.

Сунчев систем-13092025

Занимљивости

Свијет у чуду због ватромета усред свемира

"Као планетарни систем, он је најнеобичнији могући", рекао је Нестор Еспиноза, астроном са Института за науку о свемирским телескопима у Балтимору.

"Звезда је веома, веома мала – величине Јупитера – а око ње кружи најмање седам стјеновитих планета. Три од њих налазе се у тзв. настањивој зони, што значи да су довољно близу звијезди да, уколико имају атмосферу, могу да одрже течну воду."

KOMETA-110925

Наука и технологија

Мистериозни објект који јури према нама мијења боју

Еспиноза и његове колеге фокусирали су се на TRAPPIST-1 е, четврту планету од звијезде, у студији објављеној прошле недјеље у часопису The Astrophysical Journal Letters. Четири посматрања спроведена 2023. године телескопом Веб нису искључила постојање атмосфере, што је подстакло оптимизам.

"На основу прва четири посматрања, не можемо рећи да (ова планета) нема атмосферу, тако да је сан још жив – још увијек би могла имати атмосферу. а то је веома узбудљиво јер имамо програм још 15 посматрања", рекао је Еспиноза.

Потрага за кључним знацима

Када трагају за атмосфером, астрономи чекају да планета прође испред своје звијезде и биљеже промјене у свјетлости која се филтрира кроз атмосферу. На тај начин траже хемијске трагове који откривају састав атмосфере.

ILU-SVEMIR-180925

Наука и технологија

Роботска рука ће данас покушати да ухвати летјелицу у свемиру

Досадашња четири посматрања искључила су постојање примарне атмосфере на бази водоника, коју је вјероватно разнијело зрачење звијезде. Слично се догодило и Земљи, која је касније развила секундарну атмосферу, па се научници надају да је исти случај и са планетом TRAPPIST-1 е.

илу-суши-020292025

Занимљивости

Астронаути направили суши у свемиру

Друга студија, такође објављена прошле недјеље, наводи да планета вјероватно нема густу атмосферу богату угљен-диоксидом као Венера или Марс, већ указује на атмосферу богату азотом, сличну Земљиној. "TRAPPIST-1 е и даље је један од наших најубхеђиванијих кандидата у настањивој зони, а ови нови резултати нас корак по корак приближавају разумијевању какав је то свијет", изјавила је Сара Сигер, професорка планетарне науке на МИТ-у и коауторка обе студије.

Револуција телескопа Џејмс Веб

"Прије три године, прије лансирања Џејмса Веба, овакве студије биле су научна фантастика", рекао је Еспиноза.

"Сада сам прилично сигуран да ћемо моћи да видимо какву би атмосферу TRAPPIST-1 е могао имати – а ако има атмосферу сличну Земљиној, моћи ћемо то јасно да тврдимо."

Његов тим планира да заврши нову рунду од 15 посматрања до краја године. Уколико пронађу чврсте доказе о постојању атмосфере, слиједи потрага за гасовима попут метана, који су на Земљи повезани са животом.

Пожар, Црна Гора, сателитски снимак

Регион

Објављени сателитски снимци: Овако изгледају пожари у Црној Гори из свемира

Потврда атмосфере била би револуционарна јер црвени патуљци, попут звијезде TRAPPIST-1, чине већину звијезда у свемиру.

"Ако то може да се догоди тамо, може да се догоди било гдје. Могућности за живот се просто множе", објаснио је Еспиноза. Чак и ако се испостави да атмосфере нема, резултат би био значајан јер би живот на Земљи учинио још посебнијим.

Узбудљиви, али непотпуни резултати

Мајкл Гијон, који је водио тим који је открио систем TRAPPIST-1, сматра прве резултате изузетно узбудљивима.

"Подаци још нису коначни", додао је, "али доказују да JWST има моћ да детектује атмосферу сличну Земљиној ако она постоји. Први пут у историји, заиста смо надохват руке открићу атмосфере око потенцијално настањиве стјеновите егзопланете."

Baumgartner

Остали спортови

Аустријанац који је скочио из свемира још није сахрањен, Италијани не желе предати тијело

Научници се слажу да су резултати интригантни, али и непотпуни. Хауард Чен са Флорида Институт оф Технолоџи истиче да се планета налази на "прекретници" – могла се развити као изузетно сува или као свет богат водом.

"Чињеница да TRAPPIST-1 е може бити или веома сув или веома влажан значи да би наредна посматрања JWST-a могла донијети драматично откриће", закључио је Чен.

