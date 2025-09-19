Logo

Руски сателит са мишевима вратио се на Земљу

Извор:

Танјуг

19.09.2025

12:58

Коментари:

0
Руски сателит са мишевима вратио се на Земљу
Фото: Printscreen/Youtube/WION

Сателит Бион-М бр. 2, са посадом од 75 мишева и више од 1.500 воћних мушица, успјешно се вратио на Земљу након једномјесечног орбиталног лета, саопштио је данас Роскосмос.

Модул за спуштање сателита слетио је у Оренбуршкој области, а живи организми биће транспортовани у Москву на даља истраживања, пренијела је агенција РИА Новости.

Бион-М бр. 2 је лансиран 20. августа са космодрома Бајконур ракетом Сојуз-2.1б, а током лета су тестирани утицаји специфичне високе географске орбите на живе организме.

Орбита је била одабрана како би се проучавали суровији услови космичког окружења, укључујући повећано зрачење и другачије геомагнетске услове.

vrtic

Регион

Детаљи хорора у вртићу: Васпитачица затварала и тукла дјецу

Мишеви су били смјештени у три одјељка и храњени различитим врстама хране, док су воћне мушице учествовале у експериментима на проучавању биолошких опасности нове орбите.

Сателит је, такође, носио животињске и људске матичне ћелије, биљне врсте и микроорганизме, а уочи мисије научници су најавили да ће резултати експеримента помоћи у одређивању безбједности за људске летове у поларну орбиту.

paraglajder-190925

Хроника

Параглајдером се забио у камион: Повријеђен мушкарац (73)

Овај сателит није први руски биосателит, јер су ранији експерименти са животињама у орбити, укључујући легендарне мисије са псима, поставили темеље за људске свемирске летове, а програм Бион је наставио са лансирањима у 21. вијеку.

Подијели:

Таг:

сателит

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Детаљи хорора у вртићу: Васпитачица затварала и тукла дјецу

Регион

Детаљи хорора у вртићу: Васпитачица затварала и тукла дјецу

1 ч

0
Миро Кодић

Сцена

Овај човјек је вјенчао ''пола'' естраде: Кумовао чак 12 пута

1 ч

0
Префарбан саобраћајни знак Гламоч

Градови и општине

У Гламочу опет префарбани саобраћајни знакови на ћирилици

1 ч

0
Лого Тесла

Свијет

Отац и двоје дјеце изгорјели у Тесли: Спасавање отежао дизајн врата

1 ч

0

Више из рубрике

Извађено благо из олупине Британика: Лежало је на морском дну 109 година

Наука и технологија

Извађено благо из олупине Британика: Лежало је на морском дну 109 година

4 ч

0
Развијен интернет за животиње: Папагаји језиком активирају чет, пси "цимају" власнике на видео позив

Наука и технологија

Развијен интернет за животиње: Папагаји језиком активирају чет, пси "цимају" власнике на видео позив

5 ч

0
Дошло вријеме за казне: И до 5 година затвора због креирања дипфејк садржаја

Наука и технологија

Дошло вријеме за казне: И до 5 година затвора због креирања дипфејк садржаја

21 ч

0
Фејсбук исплаћује милионе корисницима

Наука и технологија

Фејсбук исплаћује милионе корисницима

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

10

Полиција одузела 23 килограма марихуане: Ухапшен Модричанин

14

04

Селак са Тужоном о унапређењу сарадње са Мађарском

14

04

Адриана Вилагош је у финалу Свјетског првенства

14

00

Лавров: Русија ће наставити да води мирољубиву спољну политику

13

59

Помало језива сцена: Погледајте шта су љекари извукли из уха овог дјечака

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner