Руски сателит са мишевима вратио се на Земљу

Извор:
Танјуг
19.09.2025
12:58
Коментари:0
Сателит Бион-М бр. 2, са посадом од 75 мишева и више од 1.500 воћних мушица, успјешно се вратио на Земљу након једномјесечног орбиталног лета, саопштио је данас Роскосмос.
Модул за спуштање сателита слетио је у Оренбуршкој области, а живи организми биће транспортовани у Москву на даља истраживања, пренијела је агенција РИА Новости.
Бион-М бр. 2 је лансиран 20. августа са космодрома Бајконур ракетом Сојуз-2.1б, а током лета су тестирани утицаји специфичне високе географске орбите на живе организме.
Орбита је била одабрана како би се проучавали суровији услови космичког окружења, укључујући повећано зрачење и другачије геомагнетске услове.
Мишеви су били смјештени у три одјељка и храњени различитим врстама хране, док су воћне мушице учествовале у експериментима на проучавању биолошких опасности нове орбите.
Сателит је, такође, носио животињске и људске матичне ћелије, биљне врсте и микроорганизме, а уочи мисије научници су најавили да ће резултати експеримента помоћи у одређивању безбједности за људске летове у поларну орбиту.
Овај сателит није први руски биосателит, јер су ранији експерименти са животињама у орбити, укључујући легендарне мисије са псима, поставили темеље за људске свемирске летове, а програм Бион је наставио са лансирањима у 21. вијеку.
