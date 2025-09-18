Logo

Дошло вријеме за казне: И до 5 година затвора због креирања дипфејк садржаја

18.09.2025

16:19

Коментари:

0
Дошло вријеме за казне: И до 5 година затвора због креирања дипфејк садржаја

Према влади у Риму, Италија је прва чланица ЕУ-а која је успоставила национални правни оквир који укључује нове смјернице Европске уније о умјетној интелигенцији.

Италијански парламент одобрио је нови оквирни закон о вјештачкој интелигенцији којим ће се дистрибуција фотографија или видеозаписа генерираних умјетном интелигенцијом без пристанка приказаних особа кажњавати с до пет година затвора.

Мјера, коју су подржала оба дома парламента, усмјерена је на појединце и твртке које дистрибуишу фотографије или видеозаписе створене умјетном интелигенцијом без допуштења, пише Хина.

У случајевима такозваних дипфејкова, може се чинити да је неко рекао или учинио нешто што заправо никада није. Законодавци су д‌јеловали након низа недавних случајева који укључују порнографске видеозаписе генерисане вјештачком интелигенцијом, у којима су жене, укључујући јавне особе, често биле жртве.

Према влади у Риму, Италија је прва чланица ЕУ-а која је успоставила национални правни оквир који укључује нове смјернице Европске уније о вјештачкој интелигенцији.

Закон утврђује општа начела за кориштење вјештачке интелигенције и налаже влади да изради детаљне прописе о кориштењу система вјештачке интелигенције.

Подијели:

Тагови:

Вјештачка интелигенција

Италија

kazne

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Фејсбук исплаћује милионе корисницима

Наука и технологија

Фејсбук исплаћује милионе корисницима

3 ч

0
Мапа приказује брзину интернета у Европи

Наука и технологија

Хрвати пренијели мапу и поручили: Срби су нас дотукли

4 ч

0
Какве прогнозе даје вјештачка интелигенија за наредних десет година?

Наука и технологија

Какве прогнозе даје вјештачка интелигенија за наредних десет година?

6 ч

0
Роботска рука ће данас покушати да ухвати летЈелицу у свемиру

Наука и технологија

Роботска рука ће данас покушати да ухвати летЈелицу у свемиру

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

45

Непроцјењива фараонова наруквица украдена из сефа, истопили је и продали са сићу!

17

44

Лавров: НАТО намјерно поткопао принципе ОЕБС-а

17

31

Полиција зауставила километарску колону на М-17 да болесна жена у задњи час стигне до болнице

17

30

Пјевачу убили мајку у кући: Избодена до смрти, отац убио нападача

17

25

Ужас на југу Србије: Пронађено тијело жене у каналу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner