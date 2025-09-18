Дошло вријеме за казне: И до 5 година затвора због креирања дипфејк садржаја

18.09.2025
16:19
Коментари:0
Према влади у Риму, Италија је прва чланица ЕУ-а која је успоставила национални правни оквир који укључује нове смјернице Европске уније о умјетној интелигенцији.
Италијански парламент одобрио је нови оквирни закон о вјештачкој интелигенцији којим ће се дистрибуција фотографија или видеозаписа генерираних умјетном интелигенцијом без пристанка приказаних особа кажњавати с до пет година затвора.
Мјера, коју су подржала оба дома парламента, усмјерена је на појединце и твртке које дистрибуишу фотографије или видеозаписе створене умјетном интелигенцијом без допуштења, пише Хина.
У случајевима такозваних дипфејкова, може се чинити да је неко рекао или учинио нешто што заправо никада није. Законодавци су дјеловали након низа недавних случајева који укључују порнографске видеозаписе генерисане вјештачком интелигенцијом, у којима су жене, укључујући јавне особе, често биле жртве.
Закон утврђује општа начела за кориштење вјештачке интелигенције и налаже влади да изради детаљне прописе о кориштењу система вјештачке интелигенције.
