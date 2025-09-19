Развијен интернет за животиње: Папагаји језиком активирају чет, пси "цимају" власнике на видео позив

Извор:
19.09.2025
Научници са Универзитета у Глазгову пионири су у стварању "интернета за животиње" који кућним љубимцима, као што су пси и папагаји, омогућава да се међусобно позивају путем видео позива и играју на даљину.
Захваљујући дигиталној технологији, научници су направили праву револуцију у комуникацији са животињама, уз коришћење производа као што су телефони за псе и екрани осјетљиви на додир за папагаје и развили алате попут ДогФона (играчке која покреће видео позив када се протресе) и екране осетљиве на додир који омогућавају папагајима да се повежу са својим пријатељима који су "онлајн".
Научници из Шкотске омогућили су појединим врстама животиња да уживају у видео и аудио позивима на велике удаљености и развили технологију за мајмуне и лемуре у зоолошким вртовима која покреће умирујуће звуке, мирисе или видео слике на њихов захтјев, објавио је ФТ. Рани резултати су обећавајући: животиње су срећније и ангажованије када могу да комуницирају под својим условима. Истраживачи се надају да би ова технологија могла да помогне кућним љубимцима да превазиђу усамљеност док су њихови власници одсутни.
Илијена Хирскиј-Даглас, која води универзитетску групу за интеракцију животиња и рачунара, почела је развојем телефона за псе: они омогућава животињама које остају саме код куће да контактирају своје власнике. Њен кућни љубимац, лабрадор Зак, зове је тако што подиже и тресе електронску лоптицу која садржи акцелерометар. Када ово детектује кретање, успоставља видео позив на лаптопу, омогућавајући Заку да комуницира са Илијеном кад год пожели. Она такође може да користи систем да га позове: обје стране могу слободно да се јаве или да игноришу позив.
Хирскиј-Даглас планира да искористи грант Европског истраживачког савета од 1,5 милиона евра како би "фундаментално променила начин на који животиње спроводе контролу над својим окружењем и пружила радикално другачије могућности за друштвене везе". Она каже да се планира "превазилажење једноставних видео позива и заиста омогућити животињама да буду интерактивне".
Сарадња са Универзитетом Нортистерн у САД је новитет у комуникацији на даљину између папагаја кућних љубимаца, који живе сами у домовима својих власника, док се њихови вршњаци у дивљини обично друже у великим јатима. Када би папагај пожелио да се повеже са удаљеним пријатељем, екран осјетљив на додир приказивао би избор других птица доступних на мрежи.
Папагаји су научили да активирају екран, посебно дизајниран за њих, њежно га додирујући језицима умјесто да их агресивно кљуцају кљуновима. У "подучавању" је учествовало 26 птица које су користиле систем до три сата дневно, а сваки позив је трајао до пет минута. Интеракције папагаја одвијале су се у знаку чишћења и играња играчкама до "разговора".
"Када смо прегледали податке, открили смо да већина ових папагаја има омиљене пријатеље", изјавила је Хирскиј-Даглас. Власници папагаја су изјавили да су њихови љубимци дјеловали срећније када су комуницирали онлајн са другим папагајима, а не само са људима.
"Данас задовољавамо основне потребе кућних љубимаца и животиња у зоолошким вртовима за храном, његом и забавом", каже Хирскиј-Даглас и додаје да се ипак пропуштају могућности да се искористе њихове когнитивне способности и задовоље њихове друштвене потребе."
Са будућим интернетом за животиње, додала је Хирскиј-Даглас, може се замислити потпуно другачији свијет, јер ће животиње које су код куће развијати онлајн пријатељства широм свијета.
