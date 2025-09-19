Гашић: Све је спремно за војну параду ''Снага јединства''

Извор:
РТС
19.09.2025
08:34
Коментари:0
Министар одбране Србије Братислав Гашић рекао је за РТС да је све спремно за одржавање сутрашње војне параде "Снага јединства" у Београду.
Истакао је да ће бити представљено 19 нових средстава и да је у протеклих 10 година учињено много да Војска Србије добије нова средства.
У Београду се сутра одржава војна парада "Снага јединства" у оквиру обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе. Гашић је рекао за РТС да је јуче одржана генерална проба у вријеме када ће сутра кренути завршна свечаност.
- Све је спремно, све је утренирано, све је припремљено управо да покажемо Србији понос Србије, а то је Војска Србије, у пуном свом сјају - рекао је Гашић.
Истакао је да ће 19 нових средстава бити приказано на крају сутрашње војне параде.
- Нама је то такође нешто чиме се јако поносимо, а то је да су домаћа српска памет, домаћа намјенска индустрија, наш Војно-технички институт, велики број научника који су укључени у Министарство одбране и Војску Србије учинио у протеклих 10 година јако пуно да Војска Србије добије нова средства. Та средства су већ у нашем техничком центру и врло брзо ће бити у оперативној употреби у Војсци Србије - рекао је Гашић.
Додао је да је јако поносан на све што је видио јуче током генералне пробе и да због ентузијазма и жеље припадника Војске Србије да прикажу себе у најбољем свјетлу мисли да ће то, како је рекао, бити један фантастичан догађај.
Позвао је грађане да присуствују сутрашњој војној паради да би, како је рекао, "заједно приказали снагу јединства".
