Гашић: Све је спремно за војну параду ''Снага јединства''

19.09.2025

Министар одбране Србије Братислав Гашић рекао је за РТС да је све спремно за одржавање сутрашње војне параде "Снага јединства" у Београду.

Истакао је да ће бити представљено 19 нових средстава и да је у протеклих 10 година учињено много да Војска Србије добије нова средства.

У Београду се сутра одржава војна парада "Снага јединства" у оквиру обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе. Гашић је рекао за РТС да је јуче одржана генерална проба у вријеме када ће сутра кренути завршна свечаност.

- Све је спремно, све је утренирано, све је припремљено управо да покажемо Србији понос Србије, а то је Војска Србије, у пуном свом сјају - рекао је Гашић.

Истакао је да ће 19 нових средстава бити приказано на крају сутрашње војне параде.

- Нама је то такође нешто чиме се јако поносимо, а то је да су домаћа српска памет, домаћа намјенска индустрија, наш Војно-технички институт, велики број научника који су укључени у Министарство одбране и Војску Србије учинио у протеклих 10 година јако пуно да Војска Србије добије нова средства. Та средства су већ у нашем техничком центру и врло брзо ће бити у оперативној употреби у Војсци Србије - рекао је Гашић.

Додао је да је јако поносан на све што је видио јуче током генералне пробе и да због ентузијазма и жеље припадника Војске Србије да прикажу себе у најбољем свјетлу мисли да ће то, како је рекао, бити један фантастичан догађај.

Позвао је грађане да присуствују сутрашњој војној паради да би, како је рекао, "заједно приказали снагу јединства".

Братислав Гашић

