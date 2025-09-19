Побуна у Макарској због инвеститора из Херцеговине

19.09.2025
08:21
Коментари:0
Становници Макарске побунили су се због одлуке којом би дио полуострва Осејава, а који повезује Макарску и Тучепе, могао бити продат на аукцији једном од заинтересованих инвеститора.
Наиме, грађани су нагласили како ниједан дио Осејаве не би смио бити продан приватном инвеститору.
"Осејава није само простор, она је симбол заједничког добра и ни један дио не смије бити продан приватном инвеститору", изјавили су грађани окупљени у Удружењу за одрживи развој Осејава, преноси Морски.хр.
Такође, затражили су да се тачка о евентуалној продаји 1.135 метара квадратних земљишта повуче са дневног реда сједнице Градског вијећа.
"Од жупана се дакле тражи да се тачка макне с дневног реда те да се земљиште препусти граду. Он с друге стране увјерава да су му руке везане. Локацијска дозвола за хотел на овом мјесту издана је пет дана прије него што је актуелна власт промијенила просторни план којим, како кажу, планирају зауставити даљу бетонизацију Макарске", наводи се.
Како пише Дневник.хр, интерес за куповину исказао је предузетник који овај дио жели припојити пројекту хотела који би имао 300 соба.
"Град се тешко може такмичити с инвеститором који годишње остварује десетине милиона евра добити и ту ће саградити огроман мегаломански хотел на осам етажа. Некакав темељ политике би требао бити борба за јавно добро и то би требало бити у сржи сваког нашег политичког ангажмана", поручио је Зоран Пауновић, градоначелник Макарске (СДП).
Иначе, када се говори о инвеститору, ријеч је о херцеговачком предузетнику Марију Чолаку из Широког Бријега и његовој компанији Олма пројект.
Према ранијим информацијама, вриједност инвестиције хотела је већа од 65 милиона евра, а поред апартмана хотел би укључивао велнес и СПА зону, конференцијску дворану, фитнес центар, унутрашњи и спољашњи базен, теретану, бајк центар, дјечије играонице и ресторане.
