"Пропао у земљу": Преварант Ивица Ђоло, умјесто да се врати у затвор, побјегао у БиХ

Извор:
Јутарњи.хр
18.09.2025
16:05
Коментари:0
Већ 14 мјесеци Ивица Ђоло (47), одбјегли посрнули предузетник и бивши супруг некадашње Мис Универзума скрива се на тајној локацији, а према сазнањима хрватског МУП-а, наводно је на подручју БиХ, прецизније Сарајева.
Тај "нестанак" је услиједио након што је врло домишљато, почетком прошлог љета превеслао хрватски правосудни систем и његово повјерење кад се одлучио (не)вратити у лепоглавску казнионицу с прекида служења десетогодишње затворске казне гдје је издржавао трећу од укупно шест казни пристиглих на извршење.
Одлучио је још елегантније игнорисати и кривични поступак који се и даље води против њега на Жупанијском суду у Загребу. Суди му се, наиме, због оптужби за злочиначко удруживање у склопу којег су на превару од наивних грађана извукли више стотина хиљада евра од 2007. до 2017. године. Обманили су их да могу по повољним цијенама средити куповину некретнина у метрополи и да су то станови који су дерутни или од умрлих особа без насљедника па су прешли у власништво Града Загреба. Уједно су се лажно представљали као градски службеници. Неки од оптужених у међувремену су осуђени, а против Ђоле и Зорана Гарића поступак траје и даље.
Током истраге Ђоло је објаснио како је та група функционисала и да се купцима представљао као Давор Хорват, па Хрвоје, па Зоран, па као судија Општинског суда у Загребу. Исказао је кајање због свега и спремност да обештети појединце, притом наводећи да је њихов новац заправо потрошио на враћање дугова и коцку. Остали оптуженици су, ипак, говорили да је Ђоло био тај који је осмислио цијелу причу.
С обзиром да од његова дана бијега суђење стоји на мјесту, УСКОК је ових дана затражио да се Ђоли суди у одсуству наводећи тежину и седам кривичних дјела која му се стављају на терет јер је за неке прописано и до 12 година затвора. УСКОК наводи још разлога а то да је прошло доста времена од почињењених кривичних дјела, суђење у разумном року и да је 13 оштећених поставило имовинско правне захтјеве тешке готово пола милиона евра. У том случају припремно рочиште је било давног марта 2019. године. Након тога се Ђоло на 13 расправа појавио, а на 13 није од којих је посљедња била прошлог 12. јула, пише Јутарњи лист.
Подсјетимо, правоснажно осуђени преварант Ђоло током прекида служења затворске казне од 10 година због низа превара и фалсификовања исправа одлучио се не вратити на познату адресу у затвор у Лепоглави. Док је служио казну и успут водио нове судске битке, затражио је прекид издржавања затворске казне. Услиједило је то након што је доставио историју болести од 6. марта прошле године коју потписује неурохирург из Опште болнице Вараждин и којем се, међу осталим, пожалио на несносне главобоље па је исти назначио да је дошло до погоршања његова клиничког статуса и притом му сугерисао стационарно лијечење у топлицама. На основу те медицинске документације вараждински Жупанијски суд је закључио да Ђоло има погоршање постојећег хроничног стања па је даље од Затворске болнице затражено мишљење да ли је могуће у пеналним условима провести терапију. Одговор је био негативан и да се физикална у његовом случају може одрадити једино у топлицама. Паралелно с тиме, суд је и од затвора у Лепоглави тражио мишљење те им је стигао одговор да је "Ђоло високоризичан за злоупотребу прекида казне". И били су у праву, али...
Судећи према наведена прва два испуњена услова за прекидом служења казне, суд је 4. јуна одобрио Ђоли прекид "робије" у временском периоду од 24. јуна до 8. јула 2024. јер здравље мора доћи на прво мјесто и једино у том случају "сигурносна процјена затвора није одлучна ако су здравствени критерији остварени".
О својој одлуци суд је потом рјешењем обавијестио Ђолу и његова адвоката као и низ институција попут затвора, ПУ загребачке, Уреда за пробацију Загреб, Министарства правосуђа те Установе јавног здравства у коју се одлази лијечити.
Занимљиво је и да се на то рјешење нико није жалио па је исто брзо постало и правоснажно. Да би на дан кад је требао крочити поновно иза затворских решетака, рехабилитирани Ђоло "пропао у земљу". Покренуо се ланац претреса, на познатим адресама га полиција није лоцирала док је од Стубичких топлица стигло да их је напустио 5. јула кад му је рехабилитација престала. А након што је затворски систем обавијестио вараждински Жупанијски суд да је Ђоло нестао, промијенили су његов статус у онај да је "у бијегу" те за њим одмах 10. јула расписали потјерницу као и ону међународну с обзиром да је родом из Широког Бријега те на крају и европски налог за хапшење.
Најновије
Најчитаније
17
45
17
44
17
31
17
30
17
25
Тренутно на програму