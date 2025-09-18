Logo

Погинуо познати глумац: Аутомобил се закуцао у њега, преминуо на лицу мјеста

18.09.2025

15:45

Коментари:

0
Погинуо познати глумац: Аутомобил се закуцао у њега, преминуо на лицу мјеста
Фото: Pixabay

Бред Еверет Јанг, познати холивудски фотограф, глумац и заговорник умјетничког образовања, преминуо је у 46. години након тешке саобраћајне несреће.

Несрећа се догодила касно ноћу, док се Јанг враћао кући из биоскопа. На аутопуту 134, његово возило је ударио аутомобил који је ишао у супротном смијеру.

Према ријечима његовог публицисте, Пола Кристенсена, Бред је преминуо на мјесту несреће, док је други возач преживио и пребачен је у болницу.

Доктор

Свијет

Љекар осумњичен за сексуално узнемиравање 65 пацијенткиња

Бред Еверет Јанг био је препознатљиво лице на холивудским црвеним теписима, појављујући се на премијерама, галама и додјелама награда. Његове фотографије су објављиване у престижним међународним часописима као што су The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper's Bazaar, People и Variety.

Међу звијездама које је фотографисао били су Дејвид Харбор, Сет Грин, Ема Колфилд Форд, Кевин Данијелс, Сара Мишел Гелар и Харви Гиљен.

Milena Dravić Gaga Nikolić

Сцена

Милена Дравић и Гага Николић су хтјели да усвоје ову глумицу

Поред фотографије, Јанг се окушао и у глуми. Крајем деведесетих, појавио се у популарним серијама као што су ''Дјечак упознаје свијет'', ''Фелисити'', ''Анатомија Греја'' и ''Бројеви'', а имао је и мање улоге у филмовима ''Љубав и кошарка'' (2000), ''Чарлијеви анђели'' (2000), ''Парк из доба јуре 3'' (2001), ''Волим те, човјече'' (2009), ''Умјетник'' (2011) и ''Др. Џекил и господин Хајд'' (2017).

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

глумац

погинуо мушкарац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Школа

Градови и општине

Читав разред основаца бојкотује наставу због вршњачког насиља, огласило се Министарство

2 ч

0
"Раму Исака прогласити непожељним у Српској"

БиХ

"Раму Исака прогласити непожељним у Српској"

2 ч

0
Љекар осумњичен за сексуално узнемиравање 65 пацијенткиња

Свијет

Љекар осумњичен за сексуално узнемиравање 65 пацијенткиња

2 ч

0
Милена Дравић и Гага Николић су хтјели да усвоје ову глумицу

Сцена

Милена Дравић и Гага Николић су хтјели да усвоје ову глумицу

2 ч

0

Више из рубрике

Андрија Лазић добитник прве награде на Конкурсу за најбољу кратку причу младих аутора

Култура

Андрија Лазић добитник прве награде на Конкурсу за најбољу кратку причу младих аутора

20 ч

0
Свечано отворен 30. Сајам књиге: ''Три деценије гради мостове културне сарадње''

Култура

Свечано отворен 30. Сајам књиге: ''Три деценије гради мостове културне сарадње''

1 д

0
Сутра почиње јубиларни "30. Међународни сајам књига Бањалука 2025"

Култура

Сутра почиње јубиларни "30. Међународни сајам књига Бањалука 2025"

2 д

0
Промоција књиге „Невесињска пушка“ у оквиру Сајма књиге у Бањалуци

Култура

Промоција књиге „Невесињска пушка“ у оквиру Сајма књиге у Бањалуци

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

45

Непроцјењива фараонова наруквица украдена из сефа, истопили је и продали са сићу!

17

44

Лавров: НАТО намјерно поткопао принципе ОЕБС-а

17

31

Полиција зауставила километарску колону на М-17 да болесна жена у задњи час стигне до болнице

17

30

Пјевачу убили мајку у кући: Избодена до смрти, отац убио нападача

17

25

Ужас на југу Србије: Пронађено тијело жене у каналу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner