Погинуо познати глумац: Аутомобил се закуцао у њега, преминуо на лицу мјеста

Бред Еверет Јанг, познати холивудски фотограф, глумац и заговорник умјетничког образовања, преминуо је у 46. години након тешке саобраћајне несреће.
Несрећа се догодила касно ноћу, док се Јанг враћао кући из биоскопа. На аутопуту 134, његово возило је ударио аутомобил који је ишао у супротном смијеру.
Према ријечима његовог публицисте, Пола Кристенсена, Бред је преминуо на мјесту несреће, док је други возач преживио и пребачен је у болницу.
Бред Еверет Јанг био је препознатљиво лице на холивудским црвеним теписима, појављујући се на премијерама, галама и додјелама награда. Његове фотографије су објављиване у престижним међународним часописима као што су The Hollywood Reporter, Vanity Fair, Vogue, Elle, Harper's Bazaar, People и Variety.
Међу звијездама које је фотографисао били су Дејвид Харбор, Сет Грин, Ема Колфилд Форд, Кевин Данијелс, Сара Мишел Гелар и Харви Гиљен.
Поред фотографије, Јанг се окушао и у глуми. Крајем деведесетих, појавио се у популарним серијама као што су ''Дјечак упознаје свијет'', ''Фелисити'', ''Анатомија Греја'' и ''Бројеви'', а имао је и мање улоге у филмовима ''Љубав и кошарка'' (2000), ''Чарлијеви анђели'' (2000), ''Парк из доба јуре 3'' (2001), ''Волим те, човјече'' (2009), ''Умјетник'' (2011) и ''Др. Џекил и господин Хајд'' (2017).
