Андрија Лазић добитник прве награде на Конкурсу за најбољу кратку причу младих аутора

Андрија Лазић студент из Бањалуке добитник је прве награде на Конкурсу за најбољу кратку причу младих аутора Републике Српске који је организовао Службени гласник.
У оквиру додјеле награда учесницима конкурса промовисана је збирка „Нове странице“ која садржи десет прича изабраних на конкурсу.
Предсједник жирија и уредник у Службеном гласнику Стево Грабовац је истакао да је конкурс успјешно реализован и захвалио свим ауторима који су учествовали.
„Награђена прича, али и остале приче које су уврштене у збирку у себи носе модерни стил и одговарају времену у којем живимо. Службени гласник је показао одговорност према младим ауторима јер је њима најтеже да дођу до издавача“, рекао је Грабовац.
Добитник прве награде Андрија Лазић захвалио се организаторима конкурса и истакао да ће наставити са ауторским радом.
„Хвала организаторима, нисам очекивао награду. Средства добијена од награде ћу искористити за снимање филма који припремам са колегама“, рекао је Лазић.
Другу награду на конкурсу освојила је Сандра Босанчић, а трећу Милош Петровић. Вриједност прве награде била је 1500 марака, друге хиљаду, а треће 500 марака.
Чланови жирија су осим Стеве Грабовца као предсједника, били и Данијела Јоксимовић и Милан Милошевић.
