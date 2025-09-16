Сајам књиге три деценије гради мостове културне сарадње

16.09.2025
Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић изјавио је да Међународни сајам књиге у Бањалуци три деценије окупља издаваче, писце, преводиоце и читаоце градећи мостове културне сарадње и чувајући писану ријеч као најузвишенији израз духовног и националног идентитета.
Голубовић је на отварању 30. Међународног сајма књиге у Бањалуци у обраћању присутнима истакао да је ријеч о једном од најзначајнијих културних догађаја у Српској који сваким новим издањем подсјећа на трајну вриједност књиге и културе читања, али и на одговорност да се то благо преноси новим генерацијама.
"Бањалучки сајам књиге је постао једна од најпрепознатљивијих културних манифестација која афирмише наше савремене писце и издаваче, обогаћује домаћу књижевну сцену и пружа прилику да размијенимо мишљења о савременим токовима у књижевности, умјетности и друштву. Он је уједно и простор сусрета, мјесто гдје се рађају нове идеје, пријатељства и инспирације", поручио је Голубовић.
Посебну радост, додао је, причињава чињеница да ово јубиларно издање наставља традицију његовања културе читања и подстицања љубави према књизи код младих, јер само тако се може очувати књига као кључ разумијевања свијета око себе и нас самих.
"Захваљујем организаторима, писцима, издавачима и свима који дијеле страст према писаној ријечи, као и Министарству културе Србије чија подршка и учешће значајно доприноси афирмацији овог сајма. Ваша преданост обогаћује наш културни живот и чини да Бањалука у данима сајма буде срце књижевности. Управо то је разлог због чега Министарство годинама у континуитету подржава овај важан културни догађај", истакао је Голубовић.
Он је пожелио да овај јубилеј буде подстицај за наставак његовања културу читања, да писана ријеч остане важан дио свакодневнице и да књига, као чувар традиције и знања, остане свјетло на путу будућих генерација.
Голубовић је издавачима пожелио успјешно представљање, а посјетиоцима и љубитељима књиге пријатне тренутке у свијету писане ријечи.
Свечаности у Бањалуци присуствује предсједник Републике Српске Милорад Додик, представници институција, издавачких кућа, други гости и посјетиоци сајма.
Међународни сајам књиге "Бањалука 2025" одржава се у Спортском центру "Борик" и трајаће до 22. септембра.
