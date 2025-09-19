Ана Ивановић: Љето које не желим да се заврши

Извор:
Новости.рс
19.09.2025
08:14
"Ана Ивановић и Бастијан Швајнштајгер се раздводе". Тако су јављали многи медији, након почетне информације у њемачком Билду како славни спортски пар више не живи заједно. Потом се чинило да ствари нису тако црне између њих двоје, али... Заправо, баш јесу. Сада свако од њих живи свој живот , а некадашња тениска звезда, притом, баш ужива.
Према писању њемачких медија почетком 2025, 37-годишња српска спортска звијезда и њен тада још увек законити супруг, прослављени њемачки фудбалер који је три године старији, предали су званична документа за бракоразводну парницу овог прољећа.
Више од три мјесеца су трајале спекулације о могућем крају њиховог брака, све док у јулу адвокат чувене Српкиње није потврдио да је до растанка дошло.
Ана сада, чини се, некако напрасно "дише пуним плућима".
И не жели да уживање престане.
О томе свједочи и њена последња објава на друштвеним мрежама.
Уз четири атрактивне фотографије које приказују њену лепоту, Ивановићева је поручила:
"Љето које не желим да се заврши", написала је она.
The summer I don’t want to be over yet ☀️🫶🏼 pic.twitter.com/XWFdnl4rn2— Ana Ivanovic (@anaivanovic) September 18, 2025
Подсјетимо, Ана Ивановић, звијезда српског и свјетског тениса, од септембра 2014 је била у вези са "Швајнијем", бивши капитеном фудбалске репрезентације Њемачке.
Ана Ивановић и Бастијан Швајнштајгер имају три сина, први је рођен 2018, други 2019, а трећи у мају 2023. године.
Ана Ивановић (рођена 6. новембра 1987. у Београду) је 2016. завршила богату каријеру током које је била најбоље рангирана тенисерка свијета (2008, после освајања Ролан Гароса), што је позиција коју је држала 12 седмица.
Била је и вицешампионка Аустралијан опена 2008. (пораз од Марије Шарапове у финалу) и Отвореног првенства Француске 2007. (изгубила од Жастин Енан у борби за гренд слем титулу), а двапут је била побједница завршног ВТА турнира, 2010. и 2011. године.
Током професионалне каријере освојила је 15 титула у појединачној конкуренцији, а у екипној је финалсткиња била и Фед купа и, мање значајног, Хопман купа, пишу Новости.рс.
