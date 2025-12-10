Кошарац: "Тројка" од рада Савјета министара направила фарсу

Извор:
10.12.2025
Замјеник предсједавајуће Савјета министра Сташа Кошарац оцијенио је овогодишњи рад ове институције као класичну фарсу због "тројке" која неосновано критикује и напада покушавајући на тај начин да се додвори свом бирачком тијелу.
- Донесемо одлуке на Савјету министара једногласно, а када се упале камере онда имамо "тројку" која нешто критикује и неосновано напада СНСД и предсједника Милорада Додика - рекао је Кошарац.
Он је додао да је једини озбиљан потенцијал то што кадрови из Српске у тој институцији штите интересе Републике Српске и онемогућавају било какву превару Српске, а која је увијек од "тројке" на дневном реду.
- Највећи капацитет нас јесте у томе што будемо присутни и не дозвољавамо да се развијају политике против Републике Српске. Штитимо интересе Српске тако што заступамо ставове институција Српске и то је највећи политички и национални бенефит за Српску - истакао је Кошарац, који је и министар спољне трговине и економских односа.
Он је поручио да Савјет министара треба да буде видљивији када је ријеч о одређеним питањима, попут граничног прелаза Градишка за који још увијек није познато да ли ће сутра бити отворен.
- Да ли је предсједавајућа Борјана Кришто упутила писмо европској делегацији? Ја сам то урадио 29. октобра 2024. године и упозоравао - рекао је Кошарац.
