Створио се ред испред радњи због новог ''Ајфона 17''

19.09.2025

15:29

Створио се ред испред радњи због новог ''Ајфона 17''
Фото: Tanjug/AP/Godofredo A. Vásquez

Љубитељи производа компаније "Епл" од зоре су чекали у реду испред водеће лондонске радње за електронику до би дошли до свог примјерка новог телефона "ајфона 17" након што је најновија линија паметних телефона пуштена у продају у Великој Британији.

Узбуђени купци су се у петак ујутру слили у базу технолошког гиганта у улици Риџент због новог уређаја који обећава ажурирану предњу камеру, 256 гигабајта меморије и цјелодневно трајање батерије.

Најновији телефон кошта од 799 фунти и долази у различитим бојама, укључујући боје лаванде и жалфије.

ајфон 17-10092025

Наука и технологија

Ајфон 17 долази са минимално 256 GB prostora

"Ајфон 17" је дио линије нових производа који су пуштени у продају у петак, укључујући "ајфон ер", "ајфон 17 про" и "ајфон 17 про макс", заједно са новим верзијама "Еплових" паметних сатова.

Кајан Дренс, потпредсједник "Епла" за свјетски маркетинг, рекла је да је "ајфон 17" велики искорак са моћним функцијама које овај телефон чине још кориснијим у свакодневном животу, преноси Срна.

