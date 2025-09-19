Logo

Гвардиола: "Милинковић-Савић је невјероватан голман"

19.09.2025

17:11

Коментари:

0
Гвардиола: "Милинковић-Савић је невјероватан голман"
Фото: Tanjug/AP/Ian Walton

Тренер фудбалера Манчестер ситија Пеп Гвардиола изјавио је послије побједе против Наполија да је италијанска екипа добро играла са играчем мање.

Фудбалери Манчестер ситија побиједили су у четвртак на свом терену Наполи резулатом 2:0 у првом колу Лиге шампиона.

''Вања Милинковић-Савић је невјероватан голман, који има чудесне одбране. Контеов тим зна добро да се брани, поставио је сјајну дефанзивну тактику и са играчем мање. Да је моја екипа остала са 10 играча на терену, не бисмо одиграли овако добар меч као Наполи. Дуплирали су нас, држали концентрацију, лакнуло нам је када смо коначно постигли гол'', рекао је Гвардиола, а преносе британски медији.

Taksi

Србија

Таксиста претучен на смрт! Учествовала двојица браће, један од њих је глумац

Он је навео да је срећан због Ерлинга Халанда, који је на утакмици против Наполија постао фудбалер који је са најмање одиграних утакмица (49) успио да постигне 50 голова у Лиги шампиона.

''Он је већ у друштву великана као што су Руд ван Нистелрој и Роберт Левандовски, али прије свега Кристијана Роналда и Леа Месија. Невјероватно је да је Ерлинг већ сада међу њима. Ако одржи овај просјек, он заиста може постати најбољи стријелац у историји Лиге шампиона'', изјавио је Гвардиола.

Нереди у Непалу

Свијет

Огласила се нова премијерка Непала: ''Ово су 4 циља наше борбе''

Манчестер сити сљедећу утакмицу игра у недјељу од 17.30 часова када ће гостовати Арсеналу у петом колу Премијер лиге, преноси Телеграф.

Подијели:

Тагови:

Pep Gvardiola

Sergej Milinković Savić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Таксиста претучен на смрт! Учествовала двојица браће, један од њих је глумац

Србија

Таксиста претучен на смрт! Учествовала двојица браће, један од њих је глумац

36 мин

0
Астрономи на корак до историјског открића: Тамо има живота?

Наука и технологија

Астрономи на корак до историјског открића: Тамо има живота?

40 мин

0
Разбијена мрежа кријумчара, ухапшен вођа организације: Мигранти стизали у Сарајево из Турске

Свијет

Разбијена мрежа кријумчара, ухапшен вођа организације: Мигранти стизали у Сарајево из Турске

41 мин

0
Огласила се нова премијерка Непала: ''Ово су 4 циља наше борбе''

Свијет

Огласила се нова премијерка Непала: ''Ово су 4 циља наше борбе''

45 мин

0

Више из рубрике

Мирослав Радуљица постао фудбалер, игра у Српској лиги

Фудбал

Мирослав Радуљица постао фудбалер, игра у Српској лиги

4 ч

0
Хoланд поставио нови рекорд Лиге шампиона

Фудбал

Хoланд поставио нови рекорд Лиге шампиона

6 ч

0
Мурињо: "Фенербахче није био мој ниво"

Фудбал

Мурињо: "Фенербахче није био мој ниво"

10 ч

0
Манчестер лако против Наполија

Фудбал

Манчестер лако против Наполија

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

35

Ипак није издржала: Меган објавила занимљиву фотографију током Трампове посјете Британији

17

30

Снимак са свадбе згрозио интернет: “Првих 72 сата, развод је бесплатан”

17

30

Чекало се 88 година: Отворено мистериозно писмо некадашњег чехословачког предсједника

17

30

Нова пошаст стигла у Српску!

17

28

Стиже дигитални евро, банке и десничари су бијесни. Зашто?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner