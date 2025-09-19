Гвардиола: "Милинковић-Савић је невјероватан голман"

19.09.2025
Тренер фудбалера Манчестер ситија Пеп Гвардиола изјавио је послије побједе против Наполија да је италијанска екипа добро играла са играчем мање.
Фудбалери Манчестер ситија побиједили су у четвртак на свом терену Наполи резулатом 2:0 у првом колу Лиге шампиона.
''Вања Милинковић-Савић је невјероватан голман, који има чудесне одбране. Контеов тим зна добро да се брани, поставио је сјајну дефанзивну тактику и са играчем мање. Да је моја екипа остала са 10 играча на терену, не бисмо одиграли овако добар меч као Наполи. Дуплирали су нас, држали концентрацију, лакнуло нам је када смо коначно постигли гол'', рекао је Гвардиола, а преносе британски медији.
Он је навео да је срећан због Ерлинга Халанда, који је на утакмици против Наполија постао фудбалер који је са најмање одиграних утакмица (49) успио да постигне 50 голова у Лиги шампиона.
''Он је већ у друштву великана као што су Руд ван Нистелрој и Роберт Левандовски, али прије свега Кристијана Роналда и Леа Месија. Невјероватно је да је Ерлинг већ сада међу њима. Ако одржи овај просјек, он заиста може постати најбољи стријелац у историји Лиге шампиона'', изјавио је Гвардиола.
Манчестер сити сљедећу утакмицу игра у недјељу од 17.30 часова када ће гостовати Арсеналу у петом колу Премијер лиге, преноси Телеграф.
