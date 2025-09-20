Уживајте у викенду: Данас сунчано и веома топло, уз пролазну облачност

20.09.2025
08:33
У Републици Српској и ФБиХ данас ће бити претежно сунчано и врло топло уз пролазну малу облачност на сјеверу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Максимална температура ваздуха од 28 до 33 степена Целзијусова, у вишим предјелима од 23.
Вјетар ће бити слаб до умјерен и промјенљив.
У Српској и ФБиХ јутрос је претежно сунчано вријеме, а по котлинама има магле, саопштено је из Федералног хидрометеоролошкох завода, преноси Срна.
Температура ваздуха измјерена у 8.00 часова: Соколац пет степени, Калиновик осам, Рибники девет, Сребреница и Ливно 10, Хан Пијесак и Сански Мост 11, Вишеград, Мркоњић Град, Нови Град, Фоча, Зеница и Рудо 12, Гацко, Кнежево, Приједор и Бањалука 13, Сарајево 14, Добој 15, Бијељина 16, Требиње 19 степени, Градачас 20 и Мостар 21.
