"Без картице ни у цркву" У Шпанији уведено електронско паљење свијећа

Видео-снимак који је једна Српкиња објавила на свом Инстаграм профилу шокирао је кориснике друштвених мрежа, откривајући необичну праксу у једној цркви на територији Шпаније.
Умјесто традиционалних воштаних свијећа, верници пале пластичне, електронске, а да би их активирали, неопходно је плаћање картицом. Без картице ни у цркву… стоји у опису снимка који је постао виралан.
Како се може видјети на снимку свијеће нису од воска, већ су у питању лампе које се пале након уплате од 5, 10, 15 или 20 евра. Од тога вјероватно зависи колико ће дуго да ти сија – додаје са невјерицом у гласу, преноси Телеграф.
На снимку ове католичке цркве се види апарат, сличан банкомату, са опцијама за електронско плаћање. Ова пракса је, очигледно, шокирала Српкињу, навикнуту на обичај паљења воштаних свијећа као симбола молитве и жртве. Умјесто да купи свијећу и упали је сопственим рукама, она је наишла на систем који је потпуно деперсонализовао тај чин.
Многи корисници Инстаграма дијеле њено изненађење, коментаришући како овакав приступ удаљава вјернике од суштине молитве и традиције. Док су електронске свијеће можда практичне за одржавање, питање је да ли се новим технологијама губи дух и симболика самог чина.
“То није ни храм ни црква само институција”, “Не верујем да Бог уважава те електронске “свијеће” само прави пламен”, “Не хвала… Палим само праве свијеће и то не мора бити у цркви”, “Обична камена кућа… Бог је свуда под небом… Амин”, “Битно је оно сто носите у срцу и уму… Треба бити духовно чист и тежити духовној чистоти,добрим дјелима…”, били су само неки од коментара.
