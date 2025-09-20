Logo

Да ли се сутра на Малу Госпојину пости? Трпеза треба да вам изгледа тачно овако

20.09.2025

11:13

Коментари:

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC
Фото: Pexels

У српском народу 21. септембар има посебно мјесто – на овај дан прослављамо Малу Госпојину, празник који слави рођење Пресвете Богородице, Мајке Господње. За вјернике, ово је дан наде и свјетлости, почетак пута који води ка спасењу човјечанства кроз рођење Исуса Христа.

Традиција налаже посебан третман, али многи се питају: да ли се на Малу Госпојину пости и како треба да изгледа трпеза?

Да ли се пости на Малу Госпојину?

За разлику од великих постова, Мала Госпојина није строги посни празник. У народу се вјерује да се на овај дан не пости, осим ако датум не падне у сриједу или петак, када правила цркве налажу пост на води.

Ове године, будући да Мала Госпојина пада у недјељу, правило је јасно – трпеза може бити мрсна и раскошна, у духу празничне радости и окупљања породице. Дан је то када се, више него икада, слави живот, породица и захвалност Мајци Божјој.

сунчано

Друштво

Уживајте у викенду: Данас сунчано и веома топло, уз пролазну облачност

Обичаји и традиција

Мала Госпојина у српском народу носи и симболику краја љета и почетка јесени. Вјеровало се да природа тог дана почиње да се спрема за зиму – да полако узима зимско рухо, а људи, поштујући природни ритам, не раде тешке послове у пољу.

На овај дан породице су се окупљале око трпезе и молитве, а посебно су свјетковале жене и дјевојке. Вјерници одлазе у цркву, пале свијеће и упућују молитве Пресветој Богородици, заштитници жена и дјеце. Народ вјерује да дјеца рођена на Малу Госпојину имају посебан благослов и заштиту Мајке Божије.

rim

Свијет

Марина отишла у Рим па доживјела непријатност: "Покушали су да ме преваре на моје очи, ужас!"

Трпеза на Малу Госпојину

На Малу Госпојину обичаји налажу да ништа из куће не треба давати ван дома, како срећа не би изашла. Трпеза је богата, са разноврсним јелима, и представља симбол заједништва и радости. У многим породицама, посебно онима које Малу Госпојину славе као крсну славу, јела су припремљена с пажњом и поштовањем према традицији – месо, домаћи колачи, сезонско поврће и све оно што симболизује обиље и благослов дома.

Иако вријеме пролази, обичаји Малог Госпојинског дана остају живи у срцима народа. Окупљање породице, молитва и поштовање светковине преносе се с генерације на генерацију. Данас, док многи бирају да посјете цркву или припреме свечану трпезу код куће, суштина празника остаје иста – радост, нада и захвалност за дар живота.

(Она.рс)

Подијели:

Тагови:

praznik

СПЦ

Мала Госпојина

Рођење Пресвете Богородице

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тинејџер из Индије оборио Гинисов рекорд: Због овог ријетког стања је био окарактерисан као чудак

Занимљивости

Тинејџер из Индије оборио Гинисов рекорд: Због овог ријетког стања је био окарактерисан као чудак

4 ч

0
Војна парада 'Снага јединства' у Београду

Србија

Војна парада 'Снага јединства' у Београду

4 ч

5
Сода бикарбона је грешка – ове двије намирнице су спас за желудац

Здравље

Сода бикарбона је грешка – ове двије намирнице су спас за желудац

4 ч

0
У Европи велика потражња за гљивама: Откупљивачи плаћају и до 25 марака

Друштво

У Европи велика потражња за гљивама: Откупљивачи плаћају и до 25 марака

5 ч

0

Више из рубрике

У Европи велика потражња за гљивама: Откупљивачи плаћају и до 25 марака

Друштво

У Европи велика потражња за гљивама: Откупљивачи плаћају и до 25 марака

5 ч

0
Na fotografiji je prikazan pelet

Друштво

У сусрет сезони гријања: Ево како ћете препознати квалитетан пелет

5 ч

0
Уживајте у викенду: Данас сунчано и веома топло, уз пролазну облачност

Друштво

Уживајте у викенду: Данас сунчано и веома топло, уз пролазну облачност

7 ч

0
Сутра Мала Госпојина: Славимо празник рођења Пресвете Богородице

Друштво

Сутра Мала Госпојина: Славимо празник рођења Пресвете Богородице

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

41

Минић: Србија показала да је значајна војна сила

15

33

Ена Попов провокативном фотографијом залудила мушкарце

15

28

Вилагош остала без медаље!

15

25

Цвијановић: Србија направила огроман искорак у области одбране

15

23

"Више пута ми се враћала болест": Мира Шкорић отворено о борби са раком

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner