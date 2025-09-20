Да ли се сутра на Малу Госпојину пости? Трпеза треба да вам изгледа тачно овако

20.09.2025
У српском народу 21. септембар има посебно мјесто – на овај дан прослављамо Малу Госпојину, празник који слави рођење Пресвете Богородице, Мајке Господње. За вјернике, ово је дан наде и свјетлости, почетак пута који води ка спасењу човјечанства кроз рођење Исуса Христа.
Традиција налаже посебан третман, али многи се питају: да ли се на Малу Госпојину пости и како треба да изгледа трпеза?
За разлику од великих постова, Мала Госпојина није строги посни празник. У народу се вјерује да се на овај дан не пости, осим ако датум не падне у сриједу или петак, када правила цркве налажу пост на води.
Ове године, будући да Мала Госпојина пада у недјељу, правило је јасно – трпеза може бити мрсна и раскошна, у духу празничне радости и окупљања породице. Дан је то када се, више него икада, слави живот, породица и захвалност Мајци Божјој.
Мала Госпојина у српском народу носи и симболику краја љета и почетка јесени. Вјеровало се да природа тог дана почиње да се спрема за зиму – да полако узима зимско рухо, а људи, поштујући природни ритам, не раде тешке послове у пољу.
На овај дан породице су се окупљале око трпезе и молитве, а посебно су свјетковале жене и дјевојке. Вјерници одлазе у цркву, пале свијеће и упућују молитве Пресветој Богородици, заштитници жена и дјеце. Народ вјерује да дјеца рођена на Малу Госпојину имају посебан благослов и заштиту Мајке Божије.
На Малу Госпојину обичаји налажу да ништа из куће не треба давати ван дома, како срећа не би изашла. Трпеза је богата, са разноврсним јелима, и представља симбол заједништва и радости. У многим породицама, посебно онима које Малу Госпојину славе као крсну славу, јела су припремљена с пажњом и поштовањем према традицији – месо, домаћи колачи, сезонско поврће и све оно што симболизује обиље и благослов дома.
Иако вријеме пролази, обичаји Малог Госпојинског дана остају живи у срцима народа. Окупљање породице, молитва и поштовање светковине преносе се с генерације на генерацију. Данас, док многи бирају да посјете цркву или припреме свечану трпезу код куће, суштина празника остаје иста – радост, нада и захвалност за дар живота.
(Она.рс)
