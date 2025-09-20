Тинејџер из Индије оборио Гинисов рекорд: Због овог ријетког стања је био окарактерисан као чудак

20.09.2025
Тинејџер из Индије оборио је Гинисов рекорд када је најдлакавије лице код мушкарца у питању и због тога је постао свјетска сензација.
Иако је сад овјековјечен признањем и славом, изгледи за срећан и испуњен живот у дјетињству нису постојали. Због прекомјерне количине длака био је одбачен, често окарактерисан као "чудак", називан погрдним именима, описан као "вукодлак".
Лалит Патидар из Ратлама у централној индијској држави Мадхја Прадеш, рођен је са изузетно ријетким стањем познатим као "синдром вукодлака", због којег му је лице прекривено длакама. Сада осамнаестогодишњак, дијагнозу је добио са само шест година. Ово стање може узроковати абнормалан раст финих длака дужине до 5 цм на лицу, рукама и другим дијеловима тијела. У медицини је стање познато као хипертрихоза, а до сада је документовано око 50 случајева. Патидар је због дужине и густине длака уписан у Гинисову књигу рекорда.
Иначе, е постоји лијек за ово стање, па пацијенти могу само да управљају симптомима бријањем, депилацијом или шишањем длака.
Патидар је током цијелог живота привлачио пажњу због свог изгледа. Као ученик, трпио је ругање вршњака који су га називали "мајмунским дечком" и говорили да се плаше да ће их ујести. Међутим, сада каже да је "без ријечи" и "веома срећан" што је препознат као свјетски рекордер, јер му је 95% лица прекривено длакама.
Овом младом Индијцу, који је некада био поптуно одбачен од друштва и који је одрастао са увјерењем да не вриједи јер је "чудак" и другачији од вршњака, отворила су се врата јавног свијета. Постао је, супротно дјетињству, вољена и слављена личност, а недавно је чак позван и у Италију, тачније у Милано, да учествује у емисији "Ло Схоw деи Рецорд", гдје су му длаке на лицу званично измјерене. На тај начин његово име је ушло у најпознатију књигу рекорда.
Током емисије, трихолог, специјалиста за косу и власиште, обријао је мале дијелове његовог лица како би прецизно измјерио густину длака по квадратном центиметру. Резултати су показали да Патидар има 201,72 длаке на поменутој површини, чиме је званично проглашен за особу, односно мушкарца, са "најдлакавијим лицем на свијету".
"Немам ријечи. Не знам шта да кажем јер сам веома срећан због овог признања", изјавио је Патидар прослављајући победу, па додао да га већина људи сада третира с поштовањем.
"Ријетко се дешава да ме неко не третира добро. Већина је љубазна према мени. Све зависи од особе".
Сјећа се да му први дан школе није био пријатан јер су се дјеца плашила његовог лица, али су временом схватили да у природи, понашању и потребама није другачији од њих. Иако су га неки наговарали да уклони длаке с лица, он нема намјеру да мијења свој изглед.
"Свиђа ми се какав сам и не желим да се мијењам", рекао је.
Своје јединствено лице поносно приказује на друштвеним мрежама, гдје има преко 265.000 пратилаца на Инстаграму и 108.000 претплатника на Јутјубу. Управо ту дијели тренутке из свакодневног живота, преноси Жена Блиц.
