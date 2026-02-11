Из таксија право у притвор: Пронађено више кила амфетамина

Извор:
СРНА
11.02.2026
21:20
Коментари:0
Београдска полиција у сарадњи са тужилаштвом ухапсила је Д.В. (27) након што је у таксију, у којем је био, пронађено око пет килограма амфетамина.
Из полиције је саопштено да је Д.В. осумњичен за кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет дроге.
Сцена
Умро познати глумац: Издало га срце
Откривена дрога је заплијењена, а осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова.
Он ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен у надлежно тужилаштво.
Најновије
Најчитаније
21
36
21
32
21
30
21
20
21
19
Тренутно на програму