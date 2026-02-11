Logo
Из таксија право у притвор: Пронађено више кила амфетамина

СРНА

11.02.2026

21:20

Из таксија право у притвор: Пронађено више кила амфетамина
Фото: Pexels

Београдска полиција у сарадњи са тужилаштвом ухапсила је Д.В. (27) након што је у таксију, у којем је био, пронађено око пет килограма амфетамина.

Из полиције је саопштено да је Д.В. осумњичен за кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет дроге.

Откривена дрога је заплијењена, а осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова.

Он ће, уз кривичну пријаву, бити спроведен у надлежно тужилаштво.

amfetamin

taksi

Београд

