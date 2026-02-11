Опасни убица Горан Котаран излази из затвора након 20 година!

Аутор:Огњен Матавуљ
11.02.2026
17:55
Коментари:2
Горан Котаран (43) из Козарске Дубице, један од најопаснијих убица из БиХ, након 20 година проведених у затвору излази на слободу, потврдило је за АТВ Министарство правде Републике Српске.
Котаран је осуђен на 20 година зa убиства Предрага Врбана (31) званог Педи Лопов 2005. године и Сеада Канурића (49) званог Стева Муцави 2006. године. Обојица су задављени, а њихова тијела су пронађена закопана у кокошињцу, односно шуми у близини Котарановог имања у Козарској Дубици. Истом пресудом је ослобођен оптужбе за убиство Александра Аћимовића (22). Котарану се и у Шведској судило за два убиства, али су га вјештаци прогласили неурачунљивим и 2003. је депортован у БиХ.
Према подацима Министарства правде Републике Српске Котаран се иза решетака налази од 26. маја 2006. године, када је ухапшен и притворен. На издржавање казне упућен је у Казнено-поравни завод Фоча 31. јануара 2008. године, а од 15. новембра 2024. године се налази у КПЗ Бањалука.
Директор КПЗ Бањалука Саша Глигорић каже за АТВ да Котарану казна истиче 28. фебруара 2026. године, али будући да тај дан пада на викенд из затвора ће бити отпуштен дан раније.
”Ради се јако опасној особи... С обзиром на то да више неће бити под надзором КПЗ-а и Министарства правде РС, прошле седмице смо одржали састанке са представницима ПУ Бањалука, ПУ Приједор, ПС Козарска Дубица, те Центром за ментално здравље и Центром за социјални рад како би их упозорили и да би се припремила интеграција осуђеника у друштвену заједницу”, рекао је Глигорић.
Тема тих састанака је, између осталог, била безбједност заједнице, надзор Котарана, али информације које се тичу његове егзистенције, мјеста боравка, остваривања права на здравствену заштиту, будући да се налази под терапијама и да му је за поједине лијекове потребан љекарски рецепт.
Информација о Котарановом изласку на слободу изазвала је узнемирење и панику код многих Дубичана. Више особа је с Гораном било у сукобу, због чега страхују од могуће освете. Са појединцима су већ обављени разговори и алармирана је полиција и друге институције које ће, по изласку, надзирати Котарана да не дође до нежељених посљедица.
Како сазнаје АТВ Котаран је током издржавања казне имао уредно понашање. За 20 година није остварио никакве погодности, ни бенефите, а ван затвора није провео ни дана. Регистрован му је један дисциплински прекршај - посједовање мобилног телефона у ћелији.
”Он има доста дијагноза, али је стабилан и функционалан када је под терапијама. Ради се о бившем спортисти, а дуга казна је утицала и на његову физичку спрему. Још од младости има озбиљан проблем с ногом, коју је више пута оперисао. У затвору је имао добро владање, ни са ким није био у сукобу и може се рећи да је имао респект других осуђеника”, каже извор АТВ-а.
У затвору га је посјећивала углавном мајка, која живи у Шведској. У неколико наврата на разговор су му долазили разни истражиоци, међу којима и они из Шведске који су га доводили у везу са нерасвјетљеним убиствима у тој земљи.
Иначе, Котаран је био перспективан рукометаш. Током суђења у Бањалуци Котаранова одбрана износила је шокантне детаље његовог тешког одрастања. Наводили су да је Горан био злостављан од стране рођака и да је са девет година покушао да изврши самоубиство. Када је имао 16 година свједочио је убиству свог оца Душана Котарана који је у децембру 1999. године убијен у свом кафићу ”Балтик” у Козарској Дубици. За тај злочин осуђен је Родољуб Бијелић.
Након убиства оца одлази код мајке у Шведску, гдје се прикључује криминалној групи ”Original gangsters”. Довођен је у везу са ”краљем коцке” Радетом Котуром, шведским бизнисменом поријеклом из БиХ, који је 2009. осуђен на 14 година затвора због наручивања три убиства и утаје око 100 милиона евра пореза. Као мотив за убиство Врбана, тужилаштво је на суђењу тврдило да је жртва имала намјеру да открије Котаранов план за отмицу Котуровог сина.
