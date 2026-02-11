Logo
Тешка незгода код Брода, погинуо бициклиста (63)

Извор:

АТВ

11.02.2026

11:24

Коментари:

0
Тешка незгода код Брода, погинуо бициклиста (63)
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Гојко Н. (63) погинуо је у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила јутрос на магистралном путу Брод-Оџак.

Како је саопштено из ПУ Добој, лице Г.Н., је било на бициклу када је на њега налетјело ауто. Од задобијених повреда, Гојко је преминуо у болници „Свети апостол Лука“ у Добој.

"На магистралном путу на подручју општине Брод, јутрос 11.02.2026. године, око 06,20 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој учествовао путнички аутомобил марке „Citroen“ којим је управљало лице иницијала Ј.Ч. са подручја општине Брод и лице иницијала Г.Н. са подручја општине Брод, које је управљало бициклом.

У овој саобраћајној незгоди лице иницијала Г.Н. је од задобијених повреда преминуло у болници „Свети апостол Лука“ у Добој", наводе из ПУ Добој.

Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице Брод, а o свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.

Коментари (0)
