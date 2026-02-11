Тешка незгода код Брода, погинуо бициклиста (63)

Извор:
Гојко Н. (63) погинуо је у тешкој саобраћајној незгоди која се догодила јутрос на магистралном путу Брод-Оџак.
Како је саопштено из ПУ Добој, лице Г.Н., је било на бициклу када је на њега налетјело ауто. Од задобијених повреда, Гојко је преминуо у болници „Свети апостол Лука“ у Добој.
"На магистралном путу на подручју општине Брод, јутрос 11.02.2026. године, око 06,20 часова, догодила се саобраћајна незгода у којој учествовао путнички аутомобил марке „Citroen“ којим је управљало лице иницијала Ј.Ч. са подручја општине Брод и лице иницијала Г.Н. са подручја општине Брод, које је управљало бициклом.
У овој саобраћајној незгоди лице иницијала Г.Н. је од задобијених повреда преминуло у болници „Свети апостол Лука“ у Добој", наводе из ПУ Добој.
Увиђај лица мјеста су извршили полицијски службеници Полицијске станице Брод, а o свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој.
