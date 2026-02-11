Хаос у Београду: Добио отказ у пицерији, па се вратио са канистером бензина!

Извор:
Телеграф
11.02.2026
11:20
Коментари:0
Београдска полиција ухапсила је С.Г. (46) након што је, револтиран због губитка посла, полио локал бензином и подметнуо пожар.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду привели су С.Г. (46) због сумње да је извршио кривично дјело изазивање опште опасности. Драма у једном београдском угоститељском објекту одиграла се након што је осумњичени, који је до недавно био запослен у овој пицерији, одлучио да се "разрачуна" са бившим послодавцем.
Према незваничним информацијама, С.Г. је недавно добио отказ, што је наводно био мотив за овај опасан чин. Он је, наоружан флашом бензина, дошао до објекта, полио унутрашњост локала и запалио ватру.
Одмах након што је букнуо пламен, осумњичени је побјегао са лица мјеста, надајући се да ће остати непримјећен.
Иако је ситуација била драматична, катастрофа је избегнута захваљујући колегама који су се у том тренутку затекли у пицерији. Они су муњевито реаговали и сопственим напорима успјели да угасе пожар прије него што се ватрена стихија проширила на читав објекат и околне локале.
"Све се одиграло у неколико тренутака. Радници су показали невјероватну присебност и одмах почели да гасе ватру, спречивши да изгори читав локал", наводи извор близак истрази.
Полиција је брзом акцијом идентификовала и лоцирала бјегунца. С.Г. је лишен слободе, а по налогу надлежног тужилаштва одређено му је задржавање до 48 сати. Он ће у законском року, уз кривичну пријаву, бити приведен на саслушање ради даљег поступка.
(Телеграф)
Регион
6 ч2
Регион
15 ч0
Регион
16 ч0
Регион
17 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму