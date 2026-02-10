Земљотрес погодио Сјеверну Македонију, затресло се и у Србији

Извор:
10.02.2026
Земљотрес магнитуде 4,9 Рихтера погодио је вечерас Сјеверну Македонију!
На сајту ЕМСЦ се наводи да је потрес забиљежен у 21:05 на 15 км од Тетова.
