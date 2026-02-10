Logo
Земљотрес погодио Сјеверну Македонију, затресло се и у Србији

Извор:

Телеграф

10.02.2026

22:18

Земљотрес погодио Сјеверну Македонију, затресло се и у Србији
Фото: Pixabay

Земљотрес магнитуде 4,9 Рихтера погодио је вечерас Сјеверну Македонију!

На сајту ЕМСЦ се наводи да је потрес забиљежен у 21:05 на 15 км од Тетова.

Кумсале канализација

Бања Лука

Срамота без преседана у Бањалуци: Фекални отпад истоварују пред куће грађана

Читаоци Телеграфа јављају да се потрес осетио и у Нишу где се све тресло 10 секунди. Грађани Београда такође су осетили слаб потрес.

Земљотрес

Sjeverna Makedonija

22

59

Траг води на Балкан: Разбијена мрежа повезана са дрогом вриједном шест милиона евра

22

55

У Данској отворена агенција која организује путовања у БиХ

22

54

Које доба дана је најбоље за секс?

22

48

Експлозија цјевовода: Најмање троје мртвих

22

46

Милица објавила прву фотографију са сином: Један детаљ многи су одмах примјетили

